​Взаимовыгодный диалог

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Анастасия ШВАРЦ

Организаторами конференции стали посольство Казахстана в России, Торговое представительство РК в РФ, Внешнеторговая палата РК и Торгово-промышленная палата России. Она показала себя эффективной площадкой для налаживания деловых контактов между представителями деловых кругов двух стран, и, как отмечалось, между сторонами достигнута договоренность проводить такой инвестиционный диалог регулярно, 3–4 раза в год.

Открывая конференцию, советник-посланник Посольства Казахстана в России Болат Иманбаев отметил, что с началом работы Евразийского экономического союза страны выходят на качественно новый уровень интеграционного взаи­модействия. Создана и продолжает совершенствоваться нормативная база экономического сотрудничества. Он напомнил, что в Казахстане принимаются беспрецедентные меры государственной поддержки крупных инвесторов.

– Нам нужно создавать не только новые проекты как точки роста, но и систему их поддержки и стимулирования, что более актуально в условиях глобальной экономической нестабильности, – пояснил Б. Иманбаев. – Наша задача сейчас в рамках совместной работы обеспечить поддержку субъектам малого и среднего бизнеса.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин отметил, что российская сторона рассматривает конференцию как начало очень серьезной системной работы по созданию «Дорожной карты инвестиционного сотрудничества «Казахстан – Россия» в виде системы постоянно действующих инвестиционных площадок с возможным расширением до масштабов ЕАЭС. По его словам, важно, чтобы взаимодействие крупных компаний дополнялось сотрудничеством на уровне МСБ и регионов.

Представитель ТПП РФ высоко оценил принимаемые в Казахстане меры по созданию инновационной экономики, снятию административных барьеров для бизнеса.

– То, что делается в Казахстане, не только вызывает уважение, но и вдохновляет нас на многие шаги по интеграционному сотрудничеству на уровне среднего и малого бизнеса. Те шаги, которые предпринимаются в Казахстане в последние годы по созданию новой модели экономического развития, в первую очередь промышленно-инновационной, – это как раз то, что мы у себя в России пытаемся сейчас создать, – заключил Д. Курочкин.

Заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвес­тициям «KAZNEX INVEST» Асель Ергазиева рассказала об основных направлениях новой экономической политики Казахстана. Она также проинформировала российскую аудиторию о сути Плана нации, который, по ее мнению, является эффективным катализатором системного экономического развития. Зампред KAZNEX INVEST остановилась и на перспективах инвестиционного сотрудничества в ЕАЭС, подчеркнув, что данное интеграционное объединение является серьезной площадкой для увеличения возможностей инвесторов, которые хотят заходить на наши рынки.

В рамках конференции состоялось заседание Рабочей группы по развитию инвес­тиционного сотрудничества Российско-Казахстанского делового совета, в ходе которого потенциальные инвесторы и партнеры подробно ознакомились с приоритетными казахстанскими и российскими инвестиционными проектами.

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