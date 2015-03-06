Свежий выпуск Вздох Валентина ФИРОНОВА

«Интересно, – хотелось спросить стоящих дам. – Как часто вы сами учили своих внуков и детей уступать старшим?» Ответ предсказуем.

Да и кто из нас не был свидетелем или участником похожей ситуации? Входят бабушка с внуком или мама с ребенком и тут же находится кто-то, кто уступает место. Но свободное пространство занимает не бабушка, а вполне дееспособный внучек, который только что неустанно носился по двору или на хоккейном корте.

И, что удивительно, ни от одной бабушки или мамы я ни разу не слышала:

«Ведь ты мужчина, можешь и постоять». Какой человек вырастет из этого баловня? Скорее всего, потребитель, уверенный в том, что мир создан ради его благополучия. Тео­ретически мы понимаем, как воспитывать, но практически…

Вряд ли кто-нибудь из наших детей смог бы достойно сдать экзамен в той жизненной школе, которую прошел герой книги «Земля Соленых скал» – индеец из племени шеванезов. Его, четырехлетнего малыша, пока еще без имени, которое предстояло заслужить, забрали из родительского очага и отдали в детский лагерь, где он провел долгие годы. Несмотря на то что его отец был вождем племени, никаких преимуществ отпрыску это не давало.

Доходчиво и очень просто, например, его обучали ездить верхом. Скачет мальчишка на коне, а за ним воспитатель с длинным ремнем из оленьей кожи. Догонит, хлестнет по обнаженной спине и дальше премуд­ростям наездника обучает. А свое настоящее имя Орлиное Перо парнишка получил в восемь лет, когда убил первого своего орла.

Нашим мальчишкам такое обучение не грозит. И тем не менее подспудно гложет мысль: «Какой мир мы им оставим? Какие профессии окажутся востребованными, какие знания и умения станут важнейшими?» Трудно прогнозировать далекое будущее, нелегко проникнуть мысленным взором через толщу не двух-трех дней, а нескольких десятков лет. Одно только остается безусловно очевидным, что человечест­во всегда будет делиться на мужчин и женщин, а значит, всегда будут нужны и рыцари, и принцессы. И какой бы прогресс ни наступил, очень не хочется меняться местами.

Это только в фантастических фильмах женщины-солдаты, тренируясь вместе с парнями, сходятся в рукопашных поединках не до первой крови, а до последнего вздоха. Это впечатляет, но сегодня воины работают больше не кулаками, а головой. Да и потом, стиль унисекс – будь то в одежде или в поведении, незаметно превращает нас из homo sapiens в бесчувственные создания. И что в этом хорошего? Не лучше ли изменить вектор? Мальчиков приучать твердо стоять на ногах, а девочек – быть достойными восхищения.