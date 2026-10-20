Взгляд через призму истории

В эти дни наша страна отмечает День Республики – дату, имеющую особую историю. В 1995 году ее объявили национальным праздником, однако впоследствии она утратила данный статус, а в 2009-м вообще была упразднена.

В 2022 году по инициативе Главы государства праздник был восстановлен в особом статусе – единственного национального праздника страны. По закону такой уровень имеют даты, установленные в ознаменование событий особого исторического значения, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Тем самым подчеркнуто значение 25 октября: это не только дата принятия документа, но и день, когда республика заявила о себе как о суверенном государстве, обозначила принципы своего устройства.

Итак, тридцать шесть лет назад, 25 октября 1990 года, Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете – первый конституционный документ рес­публики, который Президент назвал одним из столпов нашей государственности. Ведь именно с ним связан отсчет нового этапа развития страны, завершившегося обретением независимости.

Стратегические ориентиры современного Казахстана позволяют взглянуть на декларацию не только как на исторический документ, но и как на исходную правовую основу последующего государственного строительства.

Декларация определила ключевые принципы организации государства, его внутреннего устройства и положения на меж­дународной арене. По существу, она задала направление развития страны на десятилетия вперед. И сегодня по прошествии тридцати шести лет мы можем оценить, насколько последовательно дос­тигались заданные ориентиры.

Прежде всего декларация закрепила, что единственным источником государственной власти является народ Казахстана – граждане республики всех национальностей. Она провозгласила неделимость и неприкосновенность территории, верховенство Конституции и законов страны, собственное гражданство, самостоятельную финансово-кредитную систему, исключительную собственность на землю, ее недра и природные богатства, а также право самостоятельно выступать в международных отношениях.

Впервые на уровне этого до­кумента было закреплено разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Декларация также провозгласила отказ от ядерных испытаний на территории рес­публики и стала основой для разработки новой Конституции.

Эти положения не остались декларативными намерениями. В последующие годы они последовательно воплощались в жизнь в конкретных государственных решениях. Так, в августе 1991-го прекратил существование Семипалатинский испытательный ядерный полигон. В декабре того же года были приняты Конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан и закон о гражданстве, закрепившие важнейшие основы самостоятельной государственности.

В марте 1992 года Казахстан стал членом Организации Объединенных Наций, утвердив себя в качестве самостоятельного участника международных отношений. В январе 1993-го была принята первая Конституция независимого Казахстана, в ноябре введена национальная валюта – тенге.

Наконец, 30 августа 1995 года на респуб­ликанском референдуме была принята Конституция, определившая развитие страны на последующие три десятилетия. Таким образом, декларация стала не просто политико-правовым актом, провозгласившим суверенитет, а отправной точкой последовательного формирования институтов независимого государства.

Однако значение этого документа не исчерпывается созданием государственных институтов и закреп­лением атрибутов суверенитета. Его особая ценность – в фундаментальных принципах, определивших характер государства.

Уже в преамбуле декларации была выражена приверженность общепризнанным принципам международного права, включая Всеобщую декларацию прав человека. Определение народа Казахстана как совокупности граждан всех национальностей закрепляло принцип гражданского единства, исключавший сведение государственности исключительно к этническому основанию.

В основе этого подхода лежала идея человека как свободной личности, обладающей правами и достоинством независимо от национальности и убеждений.

В дальнейшем данная идея получила последовательное конституционное развитие: в Основах конституционного строя 1993 года, в статье 1 Конституции 1995 года и в статье 1 новой Конс­титуции, принятой в 2026-м. Во всех этих конституционных актах человек, его жизнь, права и свободы признаются высшими ценностями государства.

Сохранение этой формулы на протяжении более трех десятилетий свидетельствует о преемственности конституционного развития. При этом ее содержание не оставалось неизменным: расширялись гарантии прав человека, совершенствовались механизмы их защиты, формировались новые требования к деятельности государства.

Конституция 2026 года придала формуле дальнейшее развитие. Глава государства выразил ее смысл предельно четко: не человек для государства, а государство для человека. О человекоцентричности Основного закона свидетельствует преж­де всего содержание раздела о правах и свободах человека и гражданина, включающего 30 статей.

Впервые на конституционном уровне получили закрепление гарантии защиты персональных данных и прав человека в цифровой среде. Предусмотрена обязанность государства возмещать вред, причиненный незаконными действия­ми его органов и долж­ностных лиц. В качестве гарантий закреплены также право на защиту с момента задержания и презумпция невиновности.

Одновременно развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено стратегическим направлением деятельности государства.

Тем самым человекоцентричность получила конкретное правовое выражение: она проявляется не только в признании прав и свобод высшей ценностью, но и в установлении гарантий их защиты, ответственности государства и приоритетов общест­венного развития.

Другой важнейший ориентир декларации – разделение государственной власти – также получил развитие в новом Основном законе. Государственная власть едина, она осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви, взаимодействующие между собой с использованием системы сдержек и противовесов.

Такой подход направлен на обеспечение сбалансированнос­ти государственного управления, недопущение концентрации власти и создание условий для эффективной реализации конс­титуционных полномочий каждой из ее ветвей.

Преемственность особенно отчетливо проявляется в закреп­лении основ государственности. Суверенитет, независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления отнесены Конституцией к неизменным основам государства. В этом находит продолжение заложенный декларацией принцип сохранения единства и территориальной целостности республики.

В этом году День Республики впервые отмечается в условиях действия новой Конституции. Связь праздника с Основным законом проявляется и на уровне формы правления в стране. Дек­ларация 1990 года определила Президента как главу государства, обладающего высшей распорядительно-исполнительной властью.

Конституция 1995 года закрепила президентскую форму правления. Конституция 2026 года впервые прямо установила: форма правления Республики Казах­стан – президентская республика (пункт 1 статьи 2). Тем самым само название праздника получило точное конституционное содержание. День Республики сегодня – праздник не только суверенитета, но и конституционно определенной модели государства, контуры которой были намечены еще в декларации.

Вместе с тем конституционное развитие не ограничивается сохранением исторически сложившихся принципов. Оно предполагает поиск новых правовых форм, отвечающих потребностям общества и задачам государства.

В Декларации 1990 года было установлено, что выступать от имени народа вправе только Верховный Совет. Конституция 2026 года предусмотрела новый институт участия народа в осуществлении государственной власти – Қазақстан Халық Кеңесі, высший консультативный орган, представляющий интересы народа, наделенный правом законодательной инициативы и правом инициировать проведение республиканского референдума.

Это пример того, как исходный принцип народовластия может получать дополнительные институциональные формы. Причем значение подобных механизмов определяется не только их конс­титуционным закреплением, но и тем, насколько эффективно они обеспечивают участие граждан в обсуждении и решении вопросов государственного значения.

Реализация конституционных принципов требует согласованной работы всех государственных институтов.

Декларация 1990 года стала основополагающим документом благодаря политической воле и правотворческой работе депутатов Верховного Совета двенадцатого созыва. Сегодня ответственность за развитие законодательной основы государства лежит на Курултае и других конституционных институтах. Именно от качества законотворческой работы во многом зависит, насколько полно конституционные положения будут воплощены в правовом регулировании и повседневной жизни граждан.

Особая роль в этой системе принадлежит Конституционному суду Респуб­лики Казахстан – независимому органу конституционного контроля, обеспечивающему верховенство Основного закона. Соответствие законов и иных нормативных правовых актов Конституции – необходимое условие единства правовой системы и защиты конституционных ценностей.

При этом конституционный контроль имеет непосредственное значение для каждого человека. Гражданин вправе обратиться в Конституционный суд в установленном порядке, если считает, что нормативный правовой акт, непосредственно затрагивающий его права и свободы, противоречит Конституции.

Декларация заложила основы суверенного государства и определила ключевые принципы его устройства. При этом современная конституционная система предусматривает механизмы обеспечения верховенства права, защиты прав человека и проверки соответствия нормативного регулирования Конституции. Именно в переходе от провозглашения принципов к созданию действенных механизмов их реализации и заключается одна из важнейших особеннос­тей конституционного развития Казахстана.

Взгляд в будущее через приз­му истории позволяет сделать несколько принципиальных выводов.

Первый: устойчивость государства во многом определяется способностью сохранять фундаментальные ценности при изменении общественных условий и государственных институтов. Декларация 1990 года заложила основы суверенитета, народовлас­тия, территориальной целостности и правового устройства государства. Эти ориентиры получили развитие в последующих конституционных актах.

Второй: провозглашение правовых принципов – лишь начало пути. Их подлинное значение раскрывается тогда, когда они становятся основой законодательства, государственной политики и повседневной практики, а права человека обеспечиваются реальными гарантиями защиты.

Третий: стратегические ориентиры должны опираться на исторический опыт, но при этом отвечать новым вызовам. Конс­титуция 2026 года определяет дальнейшее развитие страны через признание достоинства и прав человека, развитие человеческого потенциала, укрепление справедливого государства, верховенства права и законности.

История декларации показывает, что последовательность в реализации правовых решений способна преобразовывать идеи в устойчивые государственные институты. Сегодня эта задача приобретает новое измерение: важно не только сохранить дос­тигнутое, но и обеспечить полноценное действие конституцион­ных принципов во всех сферах общественной жизни.

В этом я вижу один из главных стратегических ориентиров Казахстана: укрепление государства, в котором право определяет пределы власти, достоинство человека служит мерилом государственных решений, а доверие граждан укрепляется последовательным исполнением Конс­титуции и законов.

Поздравляю коллег и всех казахстанцев с Днем Республики. Этот праздник хранит память о решении, с которого начался путь к независимости. Пусть суверенитет, единство народа и верховенство Конституции и впредь остаются незыблемой основой Республики Казахстан, а каждому ее гражданину сопутствуют мир, благополучие и уверенность в завтрашнем дне.