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Взгляд изнутри
Анастасия Рыпакова

243 спортсмена из 14 стран приняли участие в 31-м международном турнире по легкой атлетике QOSANOV MEMORIAL CONTINENTAL TOUR BRONZE LABEL.

Данный турнир памяти заслуженного мастера спорта СССР Гусмана Косанова является важным стартом для многих спортсменов стран Азии и Европы. Он внесен в календарь Международной федерации легкой атлетики со статусом Continental Tour Bronze Label, что дает возможность спортсменам заработать очки для международного рейтинга. Благодаря такому преимуществу казахстанские легкоатлеты смогли выполнить нормативы на чемпио­нат мира в Орегоне (США). Это Ольга Сафронова, Мария Ефремова, Полина Репина, Жанна Мамажанова, Кристина Овчинникова, Надежда Дубовицкая, Тануи Нора Джеруто, Галина Якушева, Кипкируи Каролин Чепкоеч, Михаил Литвин, Георгий Шейко.

Как участнице данных соревнований мне хочется отметить, что организация полнос­тью соответствовала своему статусу. Особенно приятно, что здесь было задействовано современное специальное оборудование, которое облегчило работу судей и волонтеров, да и зрителям на трибунах было удобнее следить за результатами.

Напомним, что сезон соревнований 2020–2021 года из-за пандемии проводился без зрителей. В связи с этим соревновательный дух многих атлетов падал, а вместе с ним и результаты. Сейчас же спорт­смены говорили, что была активная поддержка со стороны зрителей, атлеты чувствовали от этого особый драйв.

Конечно же, нельзя не отметить и высокий уровень конкуренции со стороны иностранных участников, которые придавали яркости эмоциям на дорожках стадиона и в его секторах. Например, в беге на 200 м среди мужчин лидировал тайский спорт­смен. Бонсон Пурипол пересек финишную черту за 20,19 секунды и завоевал золотую медаль Мемориала. Он также побил рекорд соревнований 2016 года, который, кстати, принадлежал еще одному иностранному спортсмену –Ягубу Салему Эиду из Бахрейна (20,43).​

Высший пилотаж в одном из самых зрелищных видов «Королевы спорта» – в мужской эстафете 4 х 100 м показала сборная Таиланда. Бегуны из этой страны побили рекорд Мемориала с результатом 38,65 секунды, который не обновлялся с 2001 года и был равен 39,18 секунды.

Приятно быть свидетелем достижений мирового уровня на нашем родном стадионе. Благодаря такой высокой конкуренции улучшаются и наши результаты, и нам есть к чему стремиться. Мы как спорт­смены желаем, чтобы наш традиционный ежегодный турнир достиг своей цели и перешел на следующую ступень Continental Tour Silver Label. Мы верим, что у казахстан­ской легкой атлетики есть все шансы на это!

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