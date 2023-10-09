Взгляд на энергетику Казахстана

По словам генерального директора ассоциации KAZENERGY Кенжебека Ибрашева, подготовка первого комплексного доклада, содержащего информацию о текущем состоянии и перспективах развития нефтегазовой, угольной, урановой, тепло- и электроэнергетических отраслей экономики страны, началась в 2013 году.

Традиционно Национальный энергетический доклад раскрывает текущую ситуацию, в том числе основные тренды и события в глобальной экономике и на энергетических рынках. В нем дается прогноз на будущее по вопросам энергетического сотрудничества, региональной экономической интеграции. Присутствуют рекомендации, как справиться с текущими вызовами.

– Предыдущий доклад был опуб­ликован в октябре 2021 года.

В этом, пятом по счету, Национальном энергетическом докладе мы впервые пытаемся представить концепцию энергетической безопасности страны. В нем рассмотрены также вопросы энергетического перехода и то, как он повлияет на стратегию развития Казахстана, какие меры необходимо предпринять, чтобы сбалансировать экономический рост с учетом глобальной климатической повестки. Уверен, сделанные в докладе выводы будут полезны для развития отрас­ли, – отметил Кенжебек Ибрашев.

Эксперты отрасли были единодушны: достижение углеродной нейтральности и энергопереход стоят на повестке, и эти тенденции в мире усиливаются. Особенно важен в настоящее время вопрос политического обрамления энергетической безопасности.

– Проблема в том, что переход к чистой энергетике происходит во время неопределенности, – считает вице-председатель S&P Global Дэниел Ергин.

Главную роль тут играют два фактора: упор на обеспечение энергетической безопасности и отсутствие консенсуса – как быстро должен или может произойти переход к «зеленой» энергетике. Кроме того, по его словам, есть много препятствий на пути логистических цепочек, которые могли бы поддержать «зеленую» экономику будущего.

– Вопрос энергетической безопас­ности, пожалуй, самый важный в докладе 2023 года, поскольку он наи­более релевантен для Казахстана. Энергопереход требует «заземления», прагматичности, в том числе установления адекватной разумной цены на энергоресурсы, а это подразумевает общественную поддержку и устранение экономического неравенства. Через данную призму и развивается казахстанская экономика, – говорит Дэниел Ергин.

Для Казахстана энергетический сектор является основной платформой экономической безопасности и процветания. Его экономика полагается на углеводороды и таким образом зависит от глобальной конъюнк­туры на нефть и газ.

– Энергетический сектор и нефтегазовая промышленность в том числе, скорее всего, останутся ключевым драйвером экономического роста Казахстана вплоть до 2050 годов. Доходы от экспорта углеводородов и других энергоресурсов будут способствовать инициативам по диверсификации и поддержат страну во время перехода к низкоуглеродной экономике в будущем, – отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, Казахстан столкнется с растущей конкуренцией – борьбой за инвестиционный капитал на глобальном уровне наряду с другими нефтедобытчиками. Да, открываются новые возможности, но они потребуют большей финансовой дисциплины в час­ти привлечения капитала.

Хотя рейтинговые позиции Казахстана улучшились, в настоящее время он занимает лишь 78-е место среди 112 рынков в рейтинге PEPS. Республика также проигрывает в сравнении с сопоставимыми странами, с которыми она конкурирует за инвестиции.

Как отмечается в докладе, для поддержания стабильности проводимой политики необходимо, чтобы энергосектор Казахстана функционировал в более широких параметрах рыночной экономики, позволяя спросу и предложению формировать цены и распределять ресурсы. При этом следует ограничить участие государства на внутренних рынках энергоресурсов – государственное вмешательство должно носить избирательный и обоснованный характер.

Что касается снижения роли угля, то к этому вопросу следует подходить с осторожностью – данный недорогой вид топлива служит важной «страховкой» от более серьезных рисков, связанных с энергопереходом. При этом эксперты рекомендуют наращивать долю ВИЭ, расширять роль природного газа, создавать стимулы для быстрого повышения энергоэффективности.

Мэттью Сейгерс, вице-президент S&P Global, назвал два инструмента, которые ускорят энергопереход в Казахстане, – совершенствование системы торговли выбросами и внед­рение наилучших доступных технологий. При этом он считает, что, даже когда Казахстан к 2050 году подойдет к большой долей ВИЭ, нефть все еще будет играть важную роль в его экономике.

В свою очередь директор SEEPX Катя де Вере Уолкер рассказала о состоянии и перспективах развития угольной промышленности и электроэнергетики страны. Подробности – в одном из следующих номеров «Казахстанской правды».