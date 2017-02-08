​Взгляд в будущее

Татьяна Дронзина, профессор кафедры политологии Софийского университета им. Климента Охридского:



– Реформы, предлагаемые Президентом Нурсултаном Назарбаевым, отвечают настоящему политическому моменту и требованиям современной политической жизни. Они касаются перераспределения полномочий между различными ветвями власти.

Этот шаг продиктован нарастанием сложности внутренней и международной жизни, а также динамикой развития нынешнего мира. Он нацелен на демократизацию политической системы в целом, поскольку эффективное управление невозможно без определенного баланса властных полномочий. Когда возникают диспропорции, это всегда чревато опасностями: прежде всего, существует опасность дискредитации власти из-за неэффективного управления. В этом смысле предлагаемая реформа является выражением взвешенной политической оценки и анализа внутренней и внешней среды Казахстана на современном этапе. Многие лидеры мира проигрывают именно потому, что не вовремя реагировали на динамику развития и не спровоцировали те изменения, которые бы позволили их странам идти вперед.

Реформа предусматривает передачу части полномочий Президента Парламенту и Правительству. Президент оставляет за собой стратегические функции: арбитра между отдельными ветвями власти, определение внешней политики и вопросы обороноспособности страны.

Насколько эффективны эти меры? Сам Президент говорит, что в мире нет универсальной модели государственного устройства, и что все находятся в поисках. В любом случае план реформ – это казахстанский ответ на вызовы современного мира, который основан на опыте, накопленном за последние 25 лет. Это казахстанский ответ на вопрос: в каком направлении идет страна?

Ввиду важности предлагаемых реформ Президент выносит их на всенародное обсуждение. Мне кажется, что это очень важный аспект реализации народовластия в Казахстане, поскольку дает возможность голосу народа громко прозвучать по самым животрепещущим вопросам конституционного порядка и политического устройства. Это доказательство тому, что народ строит сам свое будущее под руководством Лидера, которому он доверяет и поддерживает, сохраняя суверенитет и независимость свой страны, повышая ее международный авторитет в системе международных отношений.

Задача перераспределения полномочий власти и достижения баланса довольно сложная, поскольку готовых рецептов нет. И, быть может, опыт Казахстана станет образцом для других стран, которые идут по пути независимости и демократизации.

Гленн Селиг, президент и управляющий директор SeligMultimedia, Inc.:

– Приветствую инициативы Президента Нурсултана Назарбаева по перераспределению полномочий между различными ветвями власти с целью сделать Казахстан более совершенным и эффективным государством. Учитывая внушительный рост и развитие страны с момента обретения ею независимости, этот шаг представляет естественную эволюцию для Казахстана.

Расширение прав и возможностей правительственных органов укрепит государство. Предлагаемое перераспределение власти, контуры которого были обрисованы Президентом, – путь, который прошли страны Запада. И могу сказать, что изменения в конечном счете будут способствовать тому, что страны Западной Европы и Северной Америки будут налаживать более прочные связи и работать в направлении расширения двусторонних соглашений, которые принесут пользу Казахстану в финансовом отношении и укреплении национальной безопасности.

В конечном счете подобные изменения в политической структуре будут способствовать росту авторитета на мировой арене, что позволит расширить влияние далеко за пределами Центральной Азии. Предлагаемые изменения призваны подготовить страну к будущему.

Миланки Карич, депутат Парламента Республики Сербии:

– Каждая страна в своем развитии проходит через различные этапы трансформации. И Казахстан не стал исключением. За 25 лет независимости из сырьевой республики Советского Союза вы сумели построить одно из самых узнаваемых государств мира. Благодаря эффективно выстроенной президентской форме правления Казахстан достиг впечатляющих успехов в политической, социально-экономической, торговой и культурно-гуманитарной сферах. Стабильность и многовекторность политики стали залогом привлечения в экономику страны более 200 млрд долларов.

Сегодня страна известна как надежный политический и торговый партнер, является уважаемым участником региональных и международных организаций. С момента вступления в ООН в 1992 году Казахстан не раз высказывал предложения глобального характера и предлагал себя в качестве организатора различных проектов международного масштаба. Нурсултан Назарбаев всегда выступал и продолжает выступать за мирное урегулирование международных споров и конфликтов. В частности, республика предоставила свою площадку для переговоров по решению ядерной проблемы Ирана и в рамках Астанинского процесса по Сирии.

Благодаря продуманной государственной системе власти страна достигла впечатляющих успехов в своем внутреннем развитии. Созданы институты гражданского общества, качественно выстроена работа государственных органов. Логическим продолжением пути, нацеленным на повышение благосостояния народа Казахстана, стало решение Президента начать процесс перераспределения полномочий между ветвями власти. Предлагается существенно повысить роль и место Парламента, расширить компетенцию Правительства. Глава государства будет осуществлять стратегические функции, выступать в качестве верховного арбитра в отношениях между ветвями власти, сконцентрируется на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.

Считаю весьма своевременными и важными предлагаемые реформы, так как повышение роли и ответственности Правительства и Парламента имеет цель сформировать более эффективную и современную систему управления страной во благо ее дальнейшего развития.

Жоан Мануэль Трайтер, профессор кафедры публичного права Университета Жироны, член Центральной избирательной комиссии Испании:

– Мы, юристы публичного права, с интересом изучаем реформы, объявленные Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Их цель – перераспределение полномочий между различными ветвями власти и передача некоторых функций от Президента – Правительству и Парламенту.

Делается это для того, чтобы достичь более высокого уровня развития страны, создать более современные и более эффективные исполнительную и представительные органы власти. Все политические системы, институты, компании должны адаптироваться к новым временам, претворяя в жизнь принципы, предложенные к реализации Нурсултаном Назарбаевым в результате работы экспертной комиссии.

Основой проекта является перераспределение власти в таких ключевых областях, как социальная сфера и экономика. Данный шаг, помимо всего прочего, послужит тому, чтобы приблизить власть ближе к гражданам. С этой же целью делегируются дополнительные полномочия Парламенту. Это умные реформы, основанные на современных принципах международного публичного права, но со своими особенностями. Несомненно, все эти меры согласуются с дальнейшим развитием и модернизацией страны. Это еще один шаг на пути к демократии.

Пусть граждане и учреждения страны обсуждают эти реформы и участвуют в их реализации, которые, по нашему мнению, являются весьма позитивными для действующего законодательства, и за которыми мы будем продолжать следить с большим интересом из-за рубежа.

Необходимый баланс

Программа конституционных реформ, предложенная Президентом Нурсултаном Назарбаевым, предполагает создание четкого баланса между ветвями власти в Казахстане.

Марта Елена Фредерика Барсены Кокю, посол Мексики в Казахстанес резиденцией в Анкаре

Я полагаю, что речь можно вести о начале нового этапа политического и экономического развития Казахстана. Как отметил в своем выступлении Президент, в первые годы независимости страна нуждалась в сильной политической системе, основанной на президентской вертикали. Это было необходимо для консолидации усилий на проведение реформ, которые позволили в конечном счете республике превратиться в одно из самых развитых государств на постсоветском пространстве.

Это касается и темпов экономического роста, и прогресса в сфере образования, в исследовательской деятельности, в спорте. Данный период завершился успешно, и теперь Казахстан вступает в новую эпоху, характеризующуюся дальнейшим развитием демократии. Мы, мексиканцы, можем пожелать стране лишь удачи и дальнейшего укрепления стабильности, которая служит основой для процветания всей Центральной Азии.

Второй вопрос, который хотелось бы прокомментировать, – участие Казахстана в Совете Безопасности ООН в качестве его непостоянного члена. Особое значение имеет тот факт, что впервые центральноазиатское государство становится членом данной структуры. Позиция Мексики особенно близка с казахстанской в плане борьбы за мир, свободный от ядерного оружия.

Мексика – пионер в переговорах по подписанию Договора Тлателолько – многостороннего международного акта о создании безъядерной зоны на территории Латинской Америки и Карибского бассейна. Казахстан – локомотив создания такой зоны в Центральной Азии. В этом мы вместе. Думаю, мы должны продолжать тесное сотрудничество для достижения мира, свободного от ядерного оружия, и добиться как вертикального, так и горизонтального нераспространения.

Мне также хотелось бы отметить то, что Казахстан играет центральную роль в качестве посредника в основных международных конфликтах. Президент Нурсултан Назарбаев внес серьезный вклад в урегулирование конфликта между Россией и Турцией, что было так необходимо для поддержания мира на Ближнем Востоке. А совсем недавно, 23 января, Астана стала местом проведения мирных переговоров, созванных Турцией, Россией и Ираном по ситуации в Сирии. Я считаю, что голос республики очень значим сегодня на международной арене.