фото из личного архива художника

Умение улавливать настроение и отражать его в картинах – вот что отличает творчество художника. Им представлено около 80 работ, по большей части – пейзажи и портреты. Организаторы намеренно разместили на стенах выставочного зала не все полотна. Часть из них разложили на большом столе. Для чего? Для того чтобы посетители смогли не только разглядеть картины, но и потрогать руками.

– Я самоучка, – рассказывает Сергей Щеголихин с помощью сурдопереводчика. – Любовь к рисованию мне привила мама Мария Георгиевна – учительница русского языка и литературы. Она показывала картины Саврасова, Шишкина, Сурикова, Левитана, Куинджи. Они меня вдохновляли. Я смотрел на них, запоминал, фантазировал, а потом создавал свои рисунки.

Карагандинец окончил школу-интернат, затем Политехникум при Ленинградском восстановительном центре Всесоюзного общества глухих. Именно здесь начал раскрываться его талант живописца.

– В нашем музее у Сергея Даниловича было немало выс­тавок, – отмечает куратор экспозиции Дамели Данке­ева. – Нынешняя знакомит с его ранним творчеством, художественными поисками и этапами становления. Знаете, когда мастера пересматривают свои детские альбомы и наброс­ки, они обычно испытывают смесь ностальгии, удивления и легкой профессиональной зависти. Для них это не просто воспоминания, а возможность увидеть свой изначальный взгляд на мир, еще «не испорченный» правилами.

Сейчас Сергей Щеголихин входит в Союз художников Казахстана и является членом-корреспондентом Академии художеств РК. Он уделяет внимание педагогической и общественной работе: учит и помогает социализировать детей с нарушениями слуха, а еще устраивает выставки в Доме культуры глухонемых.