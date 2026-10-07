Взгляд зарубежного эксперта: как Казахстан сохраняет баланс между конфессиями и законом

Общество,Мнения

Общественное согласие и религиозное многообразие в Казахстане являются одними из важных направлений институциональных реформ в стране. Такое мнение выразил доцент Университета Вебстера в США, международный эксперт Ираклий Джавахишвили, сообщает Kazpravda.kz

По словам эксперта, социальное и политическое развитие Казахстана тесно связано с многообразным составом населения страны. Поэтому сохранение общественного согласия остается одним из важных направлений при модернизации государственных институтов.

Как отметил Джавахишвили, в Казахстане сформирована правовая база, не допускающая прямой или косвенной дискриминации граждан по признакам расы, этнического происхождения, пола, языка, религии, убеждений и социального положения. Соответствующие гарантии предусмотрены уголовным, трудовым, гражданским, социальным и административным законодательством.

Ираклий Джавахишвили отметил, что многоэтничный и многоконфессиональный характер Казахстана находит отражение и в институциональной системе страны.

«В Казахстане зарегистрировано более 4 тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Кроме того, в стране действуют тысячи культовых сооружений, принадлежащих мусульманским, христианским, иудейским, буддийским и другим религиозным общинам», – сказал международный эксперт.

Он также остановился на законодательных изменениях, принятых в 2025 году. По словам эксперта, была смягчена ответственность за отдельные нарушения в сфере религиозной деятельности, а некоторые требования, связанные с регулированием религиозной литературы, упрощены. Он подчеркнул, что это свидетельствует о переходе к более дифференцированному подходу в регулировании религиозной деятельности».

Международный эксперт также отметил создание в Казахстане в 2026 году Қазақстан Халық Кеңесі, оценив этот шаг как подход, направленный на объединение общества.

«Создание Народного совета Казахстана открыло путь к формированию нового конституционного консультативного механизма, объединяющего представителей этнокультурных объединений, организаций гражданского общества и местных представительных органов», – заключил эксперт.
 

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