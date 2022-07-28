Вживую – это вам не на фото

Двести школьников из Караганды побывали на экскурсии в Нур-Султане.

Поездку в столицу для ребят из Караганды организовал отдел культуры города в рамках Года детей. Первый поток юных туристов побывал в Нур-Султане в июне, а на днях город посетили еще сто школьников.

Для 14-летней ученицы основной средней школы № 37 Анель Глинской это первая поездка в столицу.

– Я раньше не была в Нур-Султане, поэтому мне все было интересно. Поразили красивые здания, сам город, – говорит Анель. – Он завораживает. Туда хочется вернуться.

12-летний Аслан Нышанбай тоже не скрывает восторга. Он, как и Анель, раньше не был в столице.

– Мне очень понравилось в Нур-Султане. Особенно океа­нариум и «Байтерек». Экскурсия оставила неизгладимые впечатления. Я раньше и представить не мог, что наша столица настолько красива, – поделился своими впечатлениями Аслан.

Во время экскурсии дети также посетили Национальный музей РК и парк при Национальном космическом центре.

– Тур подарил детям незабываемые моменты и положительные эмоции. Для многих ребят это была первая поездка в столицу. Всего за летний период бесплатно посетят достопримечательности Нур-Султана 300 детей. Последний поток в составе ста человек мы повезем в августе, – сказал заведующий сектором отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Караганды Данияр Сабитов.