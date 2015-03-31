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Взлет «Тараза»
Юрий МАКАРОВ
Как итог напряженного сезона – первое в истории таразского волейбола чемпионское звание. Серебряным призером чемпионата РК стала команда «Павлодар», бронзовые медали вручены волейболистам «Атырау».
В споре за Кубок
Команды Первой футбольной лиги вступили в борьбу за Кубок Казахстана.
В воскресенье состоялись пять матчей первого предварительного раунда, причем четыре из них завершились победами гостей: «Кыран» (Шымкент) – «Каспий» (Актау) – 1:2, «Лашын» (Каратау) – «Булат АМТ» (Темиртау) – 0:2, «Махтаарал» (Южно-Казахстанская область) – «Акжайык» (Уральск) – 0:1, «Байконур» (Кызылорда) – «Кызыл-Жар» (Петропавловск) – 0:1. За хозяев «отыгрался» один «Экибастуз», разгромивший столичную команду «Байтерек» со счетом 4:0.
Победители вышли во второй предварительный этап. 12 апреля будут сыграны четыре матча этой стадии розыгрыша.
Домашняя «осечка»
Очередной матч отборочного турнира чемпионата Европы-2016 футбольная сборная Казахстана провела на поле «Астана-Арены» против одного из лидеров группы «А» – команды Исландии. Гости забили в ворота казахстанцев три безответных мяча – 3:0.
Их авторами стали дважды отличившийся полузащитник итальянской «Пескары», выступающей в серии «В», Биркир Бьярнасон, а также Эйдур Гудьонсен, играющий в составе команды второго дивизиона чемпионата Англии «Болтон Уондерерс».
Два других матча в нашей группе завершились с одинаковым счетом 1:1. Мирно разошлись сборные Чехии и Латвии, Нидерландов и Турции. В турнирной таблице команды сейчас располагаются в таком порядке: Чехия – 13 очков, Исландия – 12, Нидерланды – 7, Турция – 5, Латвия – 3, Казахстан – 1.
На повестке – бенди
В Хабаровске начался XXXV чемпионат мира по хоккею с мячом. В сильнейшей группе фавориты на старте проблем не испытали: шведы обыграли финнов со счетом 5:1, россияне взяли верх над сборной Казахстана – 10:1 (единственный мяч у проигравших в первом тайме забил Андрей Мороков).
В группе «В» были зафиксированы такие результаты: Норвегия – Беларусь – 9:5, США – Латвия – 5:2. Вчера команды сыграли матчи второго тура, казахстанцы встречались со сборной Швеции.
Нескладная серия
Хоккеисты карагандинской «Сарыарки» до предела усложнили свое положение в полуфинале плей-офф ВХЛ. Выступая на домашней арене в стартовых матчах серии до четырех побед, прошлогодние обладатели Кубка Братины дважды потерпели поражения от нефтекамского «Тороса».
В стартовой игре «Сарыарка» уже к 4-й минуте вела со счетом 2:0 (шайбы забросили Роберт Макмиллан и Андрей Плеханов). Но до конца основного времени их соперники сравняли результат, а в дополнительном периоде забросили победную шайбу – 3:2. В повторной игре карагандинцы тоже вышли вперед после броска Александра Зубрицкого, на что «Торос» ответил двумя точными «выстрелами» – 2:1.
Счет в серии – 2:0 в пользу «Тороса», два следующих матча «Сарыарка» проведет в Нефтекамске 1 и 2 апреля. Нашим хоккейным болельщикам остается надеяться разве что на чудо...

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