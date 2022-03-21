На 31 марта назначены торги по передаче аэропорта Петропавловска в доверительное управление.

Аэропорт Петропавловска, как сообщается на портале «Элект­ронная торговая площадка», выставлен на аукцион по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа. Стартовая цена – 5,6 млрд тенге (у аэропорта 2 894 единицы имущества). Обозначена также сумма гарантированного взноса – 846 млн тенге.

По правилам аукциона после передачи аэропорта в доверительное управление сроком на 3 года управляющий должен в течение 10 лет сохранять профильную деятельность. Кроме того, он обязан вложить в предприятие 1,5 млрд тенге инвестиций с предоставлением аудиторского отчета на начало каждого последующего года.

Согласно отчету, большая часть имущества петропавловского ­аэропорта требует ремонта, так как амортизировалась на 50–100%. Наибольшую стоимость имеет взлетно-посадочная полоса – 1,9 млрд тенге. Здание аэровокзала оценили в 700 млн тенге.

В настоящее время предприятие обслуживает всего три авиа­рейса – в Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В конце 2021 года аэропорт вообще едва не закрыли в связи с приостановлением действия сертификата годности.

Станет ли посадочная полоса в аэропорту Петропавловска снова «взлеткой» – покажут покупатель и время.