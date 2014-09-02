В мире

Взломаны правительственные сайты сразу нескольких южноамериканских стран

Марат Манаспаев
Письма перуанского совета министров, которые были похищены и опубликованы LulzSecPeru в прошлом месяце, уже вызвали большой скандал в Перу, так как переписка выставила кабинет министров в большей степени не госслужащими, а отраслевыми лоббистами, сообщает Росбалт.

Перуанские власти называют LulzSecPeru киберпиратами и говорят, что по новым законам Перу им может грозить до восьми лет лишения свободы. LulzSecPeru — локальная версия знаменитой международной хакерской группировки LulzSec, которая, в свою очередь, выросла как ответвление группы Anonymous.

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