Взломаны правительственные сайты сразу нескольких южноамериканских стран

Письма перуанского совета министров, которые были похищены и опубликованы LulzSecPeru в прошлом месяце, уже вызвали большой скандал в
Перу, так как переписка выставила кабинет министров в большей степени не
госслужащими, а отраслевыми лоббистами, сообщает Росбалт
.
Перуанские власти называют LulzSecPeru киберпиратами и говорят, что
по новым законам Перу им может грозить до восьми лет лишения свободы.
LulzSecPeru — локальная версия знаменитой международной хакерской
группировки LulzSec, которая, в свою очередь, выросла как ответвление
группы Anonymous.