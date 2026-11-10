Взмывают в небо беркуты

Состязания «Алатау салбұрыны – 2026» впервые прошли близ села Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области, в живописных предгорьях Заилийского Алатау. В них приняли участие около сотни спортсменов из 11 регионов республики, а также из Кыргызстана, Китая, Монголии. И хотя зарубежные любители охоты с ловчими птицами не завоевали призовых мест, они внесли свою изюминку и колорит в общую атмосферу борьбы за медали.

Фото: архив "КП"

В течение двух дней беркутчи и их питомцы с большим азартом боролись за право называться лучшими в древнем искусстве национальной охоты. Требования к участникам – самые серьезные. Перед началом чемпионата проверяют не только документы птиц, но и внешний вид их тренеров. Удобный чапан, малахай и сапоги етік с высоким голенищем – обязательный атрибут состязаний. Члены жюри дают оценку охотничьему снаряжению и экипировке құсбегі (хозяев птиц), осматривают физическое состояние питомцев.

В ходе нескольких отборочных туров беркутчи традиционно показывали мастерство в таких упражнениях, как «посадка птицы на руку», «охота на лису» и «преследование зайца». Здесь оценивается умение беркутов, ястребов и соколов-балобанов возвращаться к хозяину по его зову и работать со специальной приманкой – шкурой убитой лисицы (шырға тарту).

Находясь на большом расстоянии, питомец должен узнать голос своего тренера, вернуться и сесть ему на биялай (большую кожаную перчатку охотника, защищающую его руку от острых когтей­ пернатого хищника). Примечательно, что каждый құсбегі использует собственный призыв, выработанный в процессе длительного общения­ с подопечным­. За внешней легкос­тью таких действий стоят годы тренировок.

К слову, беркут – самая крупная из хищных птиц, он не размножается в неволе, поэтому охотники забираются высоко в горы и из гнезд берут вылупившихся птенцов. Целый год детенышей кормят, никуда не выпускают, а потом начинают обучать. По словам охотников, вначале надо научить птенца откликаться на свое имя, потом – чтобы он привык клевать с рук. Главное – завести дружеские отношения: беркут не терпит командного тона.

По итогам финального тура наши спортсмены заняли пьедестал почета во всех номинациях. Чемпионом среди беркутчи­ признан представитель Алматинской области Досымжан Жамбыл. Второе место занял неоднократный победитель и призер турниров Арман Кошкаров из Алматы. Бронза у Азена Шаймердена из области Жетысу.

В споре среди соколят­ников (ителгі) отличились карагандинцы Темирали Толегенулы и Жандаулет Казбек, а также представитель школы Тараза Бакдаулет Бабажан. В туре «Қаршыға» с участием ястребов-тетеревятников наград удостоились Сагыныш Баетбай и Бексултан Сейтжан из Алматинской области, третье место досталось Ержану Сахарбаю из Астаны.

Отдельным пунктом соревновательной программы стали гонки «Құмай тазы» среди собак казахской охотничьей породы.

Как отметила вице-президент федерации «Құсбегілік», главный судья соревнований Багдат Муптекекызы, соколиная охота – культурное достояние Великой степи, именно здесь ее исторические корни. Турнир «Алатау салбұрыны» приобрел международный масштаб и показал, что традиции предков, владевших искусством охоты с ловчей птицей, набирают популярность. Важно передать эти навыки подрастающему поколению, для чего были открыты школы беркутчи в Кокшетау, Караганде, Таразе, Атырау...

Зрелищные состязания, вновь привлекшие много болельщиков и иностранных гостей, стали и ареной для демонстрации мастер­ства құсбегі, и важным шагом в сохранении, развитии и популяризации уникального наследия казахского народа.