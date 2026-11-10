Взмывают в небо беркуты

Состязания «Алатау салбұрыны – 2026» впервые прошли близ села Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области, в живописных предгорьях Заилийского Алатау. В них приняли участие около сотни спортсменов из 11 регионов республики, а также из Кыргызстана, Китая, Монголии. И хотя зарубежные любители охоты с ловчими птицами не завоевали призовых мест, они внесли свою изюминку и колорит в общую атмосферу борьбы за медали.
В течение двух дней беркутчи и их питомцы с большим азартом боролись за право называться лучшими в древнем искусстве национальной охоты. Требования к участникам – самые серьезные. Перед началом чемпионата проверяют не только документы птиц, но и внешний вид их тренеров. Удобный чапан, малахай и сапоги етік с высоким голенищем – обязательный атрибут состязаний. Члены жюри дают оценку охотничьему снаряжению и экипировке құсбегі (хозяев птиц), осматривают физическое состояние питомцев.
В ходе нескольких отборочных туров беркутчи традиционно показывали мастерство в таких упражнениях, как «посадка птицы на руку», «охота на лису» и «преследование зайца». Здесь оценивается умение беркутов, ястребов и соколов-балобанов возвращаться к хозяину по его зову и работать со специальной приманкой – шкурой убитой лисицы (шырға тарту).
Находясь на большом расстоянии, питомец должен узнать голос своего тренера, вернуться и сесть ему на биялай (большую кожаную перчатку охотника, защищающую его руку от острых когтей пернатого хищника). Примечательно, что каждый құсбегі использует собственный призыв, выработанный в процессе длительного общения с подопечным. За внешней легкостью таких действий стоят годы тренировок.
К слову, беркут – самая крупная из хищных птиц, он не размножается в неволе, поэтому охотники забираются высоко в горы и из гнезд берут вылупившихся птенцов. Целый год детенышей кормят, никуда не выпускают, а потом начинают обучать. По словам охотников, вначале надо научить птенца откликаться на свое имя, потом – чтобы он привык клевать с рук. Главное – завести дружеские отношения: беркут не терпит командного тона.
По итогам финального тура наши спортсмены заняли пьедестал почета во всех номинациях. Чемпионом среди беркутчи признан представитель Алматинской области Досымжан Жамбыл. Второе место занял неоднократный победитель и призер турниров Арман Кошкаров из Алматы. Бронза у Азена Шаймердена из области Жетысу.
В споре среди соколятников (ителгі) отличились карагандинцы Темирали Толегенулы и Жандаулет Казбек, а также представитель школы Тараза Бакдаулет Бабажан. В туре «Қаршыға» с участием ястребов-тетеревятников наград удостоились Сагыныш Баетбай и Бексултан Сейтжан из Алматинской области, третье место досталось Ержану Сахарбаю из Астаны.
Отдельным пунктом соревновательной программы стали гонки «Құмай тазы» среди собак казахской охотничьей породы.
Как отметила вице-президент федерации «Құсбегілік», главный судья соревнований Багдат Муптекекызы, соколиная охота – культурное достояние Великой степи, именно здесь ее исторические корни. Турнир «Алатау салбұрыны» приобрел международный масштаб и показал, что традиции предков, владевших искусством охоты с ловчей птицей, набирают популярность. Важно передать эти навыки подрастающему поколению, для чего были открыты школы беркутчи в Кокшетау, Караганде, Таразе, Атырау...
Зрелищные состязания, вновь привлекшие много болельщиков и иностранных гостей, стали и ареной для демонстрации мастерства құсбегі, и важным шагом в сохранении, развитии и популяризации уникального наследия казахского народа.