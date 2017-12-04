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Взмывают в небо беркуты
Асет Калымов, Талдыкорган
В 80-е годы прошлого века известный ученый-этнограф Жагда Бабалыков и общественный деятель Заманбек Батталханов вместе с группой единомышленников открыли в Алматинской области первую школу беркутчи. Правда, она вскоре закрылась из-за отсутствия финансов. Но в 1998-м несколько потомственных кусбеги возобновили ее работу, создав в ауле Нура Енбекшиказахского района центр соколиной охоты «Жалайыр Шора». В поселке живут династии охотников, имеется единственная в республике мастерская по изготовлению амуниции для ловчих птиц.