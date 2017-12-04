В 80-е годы прошлого века известный ученый-этнограф Жагда Бабалыков и общественный деятель Заманбек Батталханов вместе с группой единомышленников открыли в Алматинской области первую школу беркутчи. Правда, она вскоре закрылась из-за отсутствия финансов. Но в 1998-м несколько потомственных кусбеги возобновили ее работу, создав в ауле Нура Енбекшиказахского района центр соколиной охоты «Жалайыр Шора». В поселке живут динас­тии охотников, имеется единственная в республике мастерская по изготовлению амуниции для ловчих птиц.

Нынче центру «Жалайыр Шора» исполнилось 30 лет, за эти годы федерация «Қыран» и Ассоциация национальных видов спорта сделали немало в плане возрождения древней традиции народа. В ряде регионов открылись учебные заведения, искусство приручения хищных птиц набирает популярность среди молодежи. Дважды в год, в начале весны и поздней осенью, проводятся республиканские соревнования. Очередной турнир «Сонар-2017», прошедший на днях в Жетысу, посвящался юбилею школы беркутчи.

Борьбу за награды повели около 60 казахстанских спорт­сменов, а также гости из Китая и Монголии. Отборочные этапы длились 3 дня, кусбеги и их питомцы демонстрировали мастерство в таких упражнениях, как «преследование зайца», «посадка птицы на руку», «охота на лису». По итогам предварительных туров в финал прошли 17 лучших охотников.

Любопытно, что на завершаю­щем этапе хозяева турнира – прославленные беркутчи Алматинской области – уступили первенство соперникам из других регионов. В борьбе за 1-е мес­то удача улыбнулась Серикбеку Кунтугану из Астаны, серебряным призером стал Арман Кошкаров из Атырау, бронзовым – Серикболсын Жалгасулы из Жамбылской области.

Утешительным призом для местных джигитов стала победа в споре юниоров-соколятников, где они заняли весь пьедестал почета. А в туре с участием ястребов-тетеревятников призовые места разделили семиреченцы Бексултан Сеитжан, Ринат Мырзабаев и представитель Тараза Берикболсын Бабажан.