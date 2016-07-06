Статьи Взмывают в небо змеи Ксения ВОРОНИНА

География мероприятия расширяется ежегодно. В нынешнем году организаторы не только соб­рали огромное число участников, но и представили обновленную программу.

– Включили, например, выступления уличных театров, – рассказал соорганизатор фестиваля Михаил Лоськов. – На наш взгляд, это создаст гармонию красоты в небе и на земле. Кроме дебютировавшего в прошлом году московского театра «Высокие Братья» (Ходулисты & Co), в нынешнем году в фестивале принимает участие нидерландский «Театр Павана». В программе – «дефиле» воздушных змеев (кроме Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Великобритании и России, представлена и Бразилия).



Фестиваль воздушных змеев не просто так обосновался в молодой столице Казахстана. По мнению организаторов, в Астане удобная роза ветров, идеально подходящая для демонстрации возможностей небесных гигантов.



– Подобные условия для кайтинга в мире есть, пожалуй, только в Берлине, – отметил М. Лоськов.

Член берлинского клуба Aufwind Extreme Роберт Кирш подтверждает, что чувствует здесь себя как дома.

– Мы привезли в Астану лучших змеев для любой погоды – для сильного ветра и для слабого. Так что во всеоружии! Очень интересно в воздухе смотрится большой скат – он просто парит, – заметил Кирш. – Кайтинг – мое хобби. Я начал им заниматься, когда мне было 12, а сейчас уже 32. Змеев делаю сам, прямо дома в маленькой комнате. Нам не нужно много места. Если вы посмотрите на них вблизи – это та же самая ткань, из которой делают, например, легкие плащи-дождевики.



Бразилец Гильерме Линарес впервые представляет Латинскую Америку. При этом в Астану он привез змеев в виде традиционной русской матрешки.

– Все удивляются и спрашивают: «Почему матрешка?», а я просто с детства люблю этих кукол, – смеется Линарес.

Змеями бразилец начал увлекаться с четырехлетнего возраста.



– Мне тогда показали, как сделать воздушного змея из обыч­ного листа бумаги. И сейчас, когда даю мастер-классы, в первую очередь учу детей именно таким простым навыкам.

Бразилец твердо намерен вернуться в Астану в следующем году, причем не один.

– Мое хобби разделяет моя жена, и я очень хочу, чтобы она приехала в Астану в следующем году. Знаете, этот город произвел на меня огромное впечатление – такой простор и столько необычных зданий. И такой большой фестиваль змеев, – заметил Линарес.



Кроме шоу змеев на площадке фестиваля также проходят концерты и мастер-классы для детей и взрослых. На случай непогоды для зрителей предусмотрены просторные шатры.

