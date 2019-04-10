Взносы жильцов в КСК предлагают расходовать только на нужды их домов

Общество
Лаура Тусупбекова
Взносы жильцов в КСК предлагают расходовать только на нужды их домов. Соответствующие законодательные поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства одобрил в первом чтении Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Как отметил, представляя проект закона, министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, предлагаемые поправки предусматривают индивидуальный подход по управлению каждым домом. Работу каждого объединения собственников имущества предлагается построить по принципу "один дом – одно объединение – один счет".

"Данная мера исключит навязывание со стороны КСК и управляющих компаний услуг и тарифов собственникам, и обеспечит прозрачное расходование средств жителей, а также даст право выбора жильцам через собственные органы управления или через управляющие компании на договорной основе", – пояснил глава МИИР.

Также проектом предусматривается внедрение нового механизма проведения капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиума.

"Это позволит жителям накапливать средства на капитальный ремонт только своего дома, с возможностью проведения мониторинга поступления средств и их целевого расходования. Разработан механизм накоплений и получения льготных займов на проведение капитального ремонта. Например, по расчетам Жилищно-строительного сберегательного банка процентная ставка по займам будет составлять порядка 2% годовых", – отметил Роман Скляр.

Кроме того, предусмотрены механизмы по повышению прозрачности деятельности органов управления. В этих целях проектом закона предусматривается создание информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, которая обеспечит прозрачность бизнес-процессов для всех участников.

"В информационной системе жители смогут контролировать расходы и доходы по дому, проверять корректность начислений и расчетов, вести мониторинг деятельности своего органа управления, подавать обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, у жителей появится возможность проводить электронные голосования и принимать в них участие в удаленном доступе по всем вопросам дома", – пояснил министр.

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