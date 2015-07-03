Взойдут на пик Абая Свежий выпуск 396 Юрий МАКАРОВ

Помимо массового восхождения, традиционного для первой декады июля, наиболее подготовленные горовосходители примут участие и в высотном забеге. Безопасность сотен людей будут обеспечивать сотрудники службы спасения и опытные инструкторы-альпинисты, но и самим участникам альпиниады, как было сказано на предстартовой пресс-конференции, следует предусмотреть наличие спецснаряжения – обуви, касок, системы самостраховки.

В добрый путь!

Вчера в южнокорейском городе Кванджу состоялась церемония открытия 28-й Всемирной летней универсиады, а сегодня будут разыграны первые 11 комплектов медалей.

Казахстан делегировал на студенческие игры почти сотню атлетов, заявленных в соревнования по академической гребле, плаванию, легкой атлетике, таэквондо, фехтованию, дзюдо, спортивной гимнастике, гольфу и трем видам стрельбы – из лука, стендовой и пулевой.

Особые надежды – на лидеров национальной сборной: пловцов Дмитрия Баландина и Екатерину Руденко, легкоатлетов Викторию Зябкину, Константина Сафронова и Никиту Филиппова, таэквондиста Нурсултана Мамаева, стендовиков Александра Ещенко, Марию Дмитриенко и многих других.



