Взрастить патриота и гражданина 544 Дулат МОЛДАБАЕВ

Боевое братство воинов-«афганцев», по словам президента общественного фонда «Қаhарман ұрпақ» и первого заместителя Ассоциации ветеранов войны в Афганистане РК Кайрата Елубаева, самым активным образом участвует в воспитании в среде молодежи патриотизма, толерантности, высокой культуры, уважения к правам и свободам.

– Мы, ветераны, с первого дня возвращения с той войны и по сегодня ставим для себя задачу воспитания подрастающего поколения в русле казахстанского патриотизма, – сказал, обращаясь к журналистам, К. Елубаев.

Тема эта актуальна во все времена. Ведь патрио­тизм начинает формироваться в семье, когда в сознании ребенка формируется образ Родины, воспитывается ответственное отношение к своей стране и ее интересам, к людям, окружающим его. Глава ОФ «Қаhарман ұрпақ» привел известные слова нашего предка, мыслителя IX–X веков аль-Фараби: «Образование, полученное без воспитания, может обернуться против человечества». Действительно, без должного и правильного воспитания молодежи ее можно потерять, и ее потенциал будет направлен не на укрепление и развитие государства, а на дестабилизацию и раскол стабильного общества.

Именно с целью поддержки ветеранов и проведения военно-патриотического воспитания молодого поколения в январе 2011 года и был образован фонд. Для реализации своих идей ОФ «Қаhарман ұрпақ» работает в тесном контакте с ветеранскими организациями.

– Если говорить о молодежной политике, государством много делается в направлении поддержки молодого поколения, – считает К. Елубаев. – Но и молодежь должна активно участвовать во всех процессах государственного управления и общественной жизни, всегда находиться в передовых рядах.

Объединения воинов-интернационалистов в Казахстане активно включились в работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, ветераны боевых действий в Афганистане организовывают встречи в воинских частях, посещают школы. Стать главными проводниками военно-патриотического движения в среде молодежи им помогает не только слово, но и песня, так еще в 2007 году в Кокшетау появилась группа «Ардагер», в которую вошли воины-интернационалисты.

Как отметил руководитель ГСМН «Ардагер» Анд­рей Баженов, он видит в этом свое предназначение – через искусство, через песни и слово рассказывать молодежи о тех событиях «за речкой», участниками которых они совсем молодыми были.

– В нынешнем году мы приняли участие в автопробеге по стране, – поделился А. Баженов, – посетили множество городов, дали концерты во многих армейских гарнизонах, воинских частях.

За прошедшие годы воины-интернационалисты побывали с концертами во всех областных центрах, участвовали в конкурсах, приезжали на торжественные церемонии принятия военной присяги молодым пополнением, давали концерты.



