Взрастить поколение созидателей

Современная школа не только обучает ребенка. Она еще и воспитывает человека, который способен честно трудиться, принимать ответственные решения и приносить пользу обществу. Этой задаче служит единая программа воспитания «Адал азамат», которая реализуется несколько лет во всех учебных заведениях страны.

Национальная академия образования имени И. Алтынсарина обеспечивает научно-методическое сопровождение воспитательной работы. Ее специалисты разрабатывают рекомендации, которые помогают педагогам интегрировать ценности в содержание уроков, внеурочную деятельность и повседневную жизнь школьного сообщества.

Руководитель отдела теории и методики воспитания академии Толеу Абишев отмечает, что воспитание не должно сводиться к отдельным мероприятиям и отчетам.

– Для нас принципиально важно, чтобы обучение и воспитание составляли единый процесс: знания давали обучаю­щемуся возможности, а ценности помогали ответственно ими пользоваться. Смысл методического сопровождения заключается в том, чтобы у педагога были понятные инструменты: как организовать полезное дело, включить в него разных детей, поддержать их самостоятельность и обсудить полученный опыт, – подчеркивает он.

Цель программы «Адал азамат» – сформировать ответственного гражданина, который честно трудится, уважает окружающих и стремится приносить пользу стране. Программа опирается на шесть ценностей: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

На практике, как считает Толеу Абишев, ученик должен научиться понимать последствия своих поступков, выполнять обязательства, сотрудничать, уважать права других людей, беречь природу и общее имущество. Не менее важно, чтобы он мог объяснить собственный выбор и сохранял честность даже тогда, когда его никто не контролирует.

Один из механизмов программы – интеграция ценностей в содержание учебных предметов.

– Например, на уроках математики можно обсуждать справедливое распределение ресурсов, проверять достоверность статистических данных, учиться обосновывать выводы. На уроках литературы, анализируя поступки героев, дети говорят о совести, достоинстве, ответственности и сочувствии. Важно давать им возможность аргументировать свою позицию, слышать другое мнение и размышлять над сложными нравственными ситуациями, – поясняет эксперт.

По его словам, на уроках информатики такими вопросами становятся авторство, защита личных данных, уважительное общение в Интернете и ответственное использование искусственного интеллекта.

– Сегодня ценностно-ориентированный подход реализуется в общеобразовательных школах страны. Академия оказывает педагогам методическую помощь: в разработанных рекомендациях по интеграции ценностей в предметное содержание представлены задания, кейсы и упражнения для использования на уроках. При этом воспитательный смысл должен естественно вытекать из изучаемой темы и способов взаимодействия в классе, – продолжает Толеу Абишев.

В рамках программы в школах реализуются шесть проектов: «Қамқор», «Еңбегі адал – жас өрен», «Smart Bala», «Шабыт», «Ұшқыр ой алаңы» и «Балалар кітапханасы». Участвуя в них, школьники могут подготовить аргументы для дебатов, разработать полезное цифровое решение, исследовать экологическую проблему или поставить спектакль по прочитанному произведению. Такая деятельность развивает умение работать в команде и отвечать за общий результат. К примеру, по данным сентября 2025 года, в рамках «Smart Bala» учащиеся представили 208 социальных и инновационных проектов. В работу 7,6 тыс. дебатных клубов были вовлечены 194 тыс. школьников.

Во время месяца, посвященного ценности «Закон и Порядок», проводятся мероприятия «Я – будущий прокурор», «Я знаю свои права», «Мое место в обществе» и «Какую пользу я могу принести обществу?». Такие занятия, по словам представителя академии, позволяют учащимся понять, как применять знания по истории и основам права в повседневных ситуациях.

На вопрос, как «Адал азамат» помогает воспитывать созидателей, уважающих труд, Толеу Абишев отвечает, что нравственные качества формируются прежде всего через обычные поступки.

– Ребенку важно пройти весь путь: заметить проблему, предложить решение, выполнить работу и оценить, какую пользу она принесла, – уточняет собеседник. – Проект «Еңбегі адал – жас өрен» связан с уважением к труду и знакомством с профессиями. Его содержание можно раскрывать через встречи с мас­терами своего дела, профессио­нальные пробы и изготовление полезных вещей. «Smart Bala» позволяет воплощать идеи в технических и цифровых решениях, а «Қамқор» – приобретать опыт помощи людям и заботы о природе.

Современному учащемуся необходимы самостоятельность мышления и нравственная смелость. Он должен уметь задавать вопросы, аргументированно выражать несогласие и противостоять несправедливости.

– Я бы особо выделил деятельное отношение к своей стране. Патриотизм получает конкретное содержание, когда обучаю­щийся заботится о родном месте, интересуется его историей, уважает язык и культуру. В рамках «Таза Қазақстан» этому способствуют благоустройство школьной территории, посадка деревьев и последующий уход за ними, экологические акции. Воспитательный смысл такой дея­тельности раскрывается в ежедневной привычке поддерживать чистоту и беречь окружающую среду, – считает специалист.

Например, в рамках практики «Үнем – қоғам қуаты» ученики могут изучить расход воды в школе, определить причины потерь и предложить меры экономии. В творческих и читательских проектах итогом работы могут стать школьный спектакль или выставка произведений ребят.

– Даже небольшой проект имеет большую воспитательную ценность, если обучающийся может сказать: «Я предложил, я участвовал, я отвечаю за результат». Созидательная позиция появляется тогда, когда ребенок получает реальный опыт самостоятельного действия, – говорит Толеу Абишев.

При этом школа должна учитывать возраст и возможности каждого школьника. Учащийся вправе ошибаться, пробовать снова и получать помощь. Программа предусматривает согласованное взаимодействие не только школы, но и семьи.

Важную роль играет и сама школьная среда. Как отмечает эксперт, пространство учебного заведения ежедневно показывает ребенку, какие ценности здесь поддерживаются. Для его оформления академия разработала брендбук программы «Адал азамат». Он содержит ориентиры для коридоров, кабинетов, столовой и спортивного зала. Однако, как считает представитель академии, плакаты и надписи сами по себе не дают результата.

– Если школа говорит об уважении, важно выяснять, чувствуют ли обучающиеся, что их слышат и справедливо к ним относятся. Если подчеркивает ответственность – есть ли у обу­чающихся возможность принимать решения и выполнять значимые поручения, – продолжает Толеу Абишев.

Академия им. И. Алтынсарина регулярно отслеживает реализацию «Адал азамат». Каждую учебную четверть проводится анкетирование педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе и представителей родительского сообщества. На основании полученных данных специалисты выявляют успешные практики и трудности, с которыми сталкиваются школы.

– По результатам одного из ранее проведенных мониторингов, 79,2 процента респондентов отметили, что ценности программы им понятны и важны для обучаю­щихся. При оценке проводимых мероприятий 36 процентов опрошенных выбрали ответ «эффективно», 23,1 процента – «очень эффективно», еще 37,2 процента указали на их актуальность для современного воспитания. Эти данные показывают положительное восприятие содержания программы участниками опроса, – отмечает руководитель отдела.

Как считает Толеу Абишев, программа достигает цели, когда ценности становятся частью повседневной школьной жизни. Ребенок должен чувствовать уважение к себе, учиться уважать окружающих, проявлять инициа­тиву и получать возможность приносить реальную пользу. Именно из таких ежедневных поступков формируется ответственный гражданин и созидатель.