Взрослые дети

Колонка обозревателя
Асель Муканова

На лестничной клетке послышались характерные шаги. В дверном замке неуверенно щелкнул отцовский ключ, но прошло еще несколько секунд, прежде чем дверь со стуком открылась. Маленькая девочка уже по этим звукам знала: папа снова пришел пьяный, а значит, впереди – «веселая» ночка.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Мама дома?» – с порога кричал отец. Это было его любимым занятием – донимать в пьяном виде мать, потому что, когда он был трезв, все было с точностью до наоборот.

Иногда складывалось впечатление, будто им обоим нравится такая супружеская экзекуция. По крайней мере, она так и не приводила к разводу. Плохо было лишь одно: невольным свидетелем, а зачастую и прямым участником этих пьяных разборок становилась их ни в чем не повинная дочь.

Ох, слишком рано ей пришлось повзрослеть! А как иначе, если значимые взрослые, которые должны были дать ей любовь и безопасность, не могли обеспечить этими базовыми потребностями даже самих себя. И маленькая девочка вынуждена была справляться с непосильными для детской психики трудностями самостоятельно. Да еще и разрываться меж двух огней, каждый раз с трудом выбирая, на чью сторону становиться, для кого стать этой хрупкой, но не по-детски значимой защитой.

«Может, это я плохая?» – думала она и пыталась вновь и вновь заслужить любовь родителей, принося пятерки, не переча и наивно веря, что, стань она лучше, погода в доме переменится. Но с каждой новой пьянкой отца все ее усилия сходили на нет. Испытывая невероят­ный стыд за него перед друзьями и соседями, переживая за вечно несчастную мать, она все глубже закапывала собственные чувства и желания, взвалив на себя непосильную ношу спасателя.

А потом, чтобы вырваться из этого треугольника Карпмана – модели деструктивных и созависимых отношений, молодая девушка пустилась во все тяжкие. Но построить крепкие здоровые отношения с противоположным полом ей так и не удалось. Она совершенно не доверяла мужчинам, не чувствовала себя рядом с ними в безопасности, не умела принимать любовь и заботу и все время испытывала чувство вины и стыда.

Лишь к сорока годам она узнала, что существует такой термин – ВДА, или взрослые дети алкоголиков. И большинство ее неудач объясняются психологическими последствиями взросления в семье, где был алкоголь, непредсказуемость и небезопасная атмосфера. А вовсе не тем, что она какая-то не такая.

Повышенная настороженность, гиперответственность, сложности с доверием, потребность в контроле, склонность заслуживать любовь – все это родом из деструктивного детства. Ее тянет к эмоционально недоступным мужчинам, она не умеет выставлять собственные границы, болезненно реагирует на холодность и непредсказуемость.

Женщина-ВДА одновременно и очень хочет близости, и боится ее. При всем этом внешне она кажется вполне самостоятельной и успешной.

«Да ты сама просто не хочешь замуж», – твердят ей подружки. А у нее куча комплексов и страхов, с которыми, конечно, можно и нужно работать. Ведь осознание проблемы – уже половина успеха.

...Папа снова пришел пьяный, и не по годам взрослая дочь не будет спать всю ночь, прислушиваясь, не перерос ли в драку родительский конфликт. Это ощущение тревоги и необходимость контроля останутся с ней на всю жизнь: ВДА – неизлечимый диагноз...

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#семья #алкоголь #родители #детство #психология #ВДА

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