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Взрослые игры
Антон Серов

Согласно плану подготовки Вооруженных сил Казахстана на 2017 год под руководством министра обороны генерал-полковника Сакена Жасузакова на базе Нацио­нального университета обороны им. Первого Президента РК – Лидера нации была проведена командно-штабная военная игра по теме «Обеспечение военной безопасности».

В игре были задействованы офицеры органов военного управления видов ВС, командующие войсками региональных командований и Аэромобильных войск. В целях организации межведомственного взаимодействия на ­командно-штабные военные игры были также привлечены представители главных штабов, региональных органов управлений Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии РК.

Командно-штабная военная игра проводилась с целью отработки алгоритма действий органов военного управления при выполнении поставленных боевых задач, проверки профессионального уровня генералов и офицеров в ходе планирования и организации военных действий на различных стратегических направлениях.

В ходе военной игры были отработаны вопросы организации всех видов оперативного и материально-технического обеспечения войск при выполнении ими боевых задач в конфликтах различной интенсивности.

Особенностью этой командно-штабной игры стало то, что по сценарию органы военного управления в условной военно-политической обстановке отработали задачи по двусторонней методике, то есть одни штабы выполняли задачи против других, действую-щих за условного противника.

Надо отметить, что при проведении командно-штабной военной игры был учтен анализ военных действий в современных «горячих» точках планеты.

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