Взрыв без огня

Взрыв прогремел в доме по улице Щорса субботним вечером, 21 января, когда почти все жильцы были дома. В одной из квартир взорвался пятилитровый газовый баллон, который позже на месте ЧП обнаружили спасатели. Их вызвали соседи, испугавшись, что произошел пожар. Однако огня в доме не было. Взрывной волной снесло деревянные межэтажные перекрытия и стены в нескольких квартирах.

Все жильцы остались живы, но пострадали хозяева квартиры, в которой произошел взрыв. Их с ожогами рук, ног и головы отвезли в областной медицинский центр Караганды. По оценке врачей, состояние пострадавших средней степени тяжести.

В тот же вечер на место ЧП приехал аким Караганды Мейрам Кожухов. Он встретился с жителями и поинтересовался, есть ли им где переночевать. Тем, кому некуда было идти, власти предоставили комнаты в общежитии. Градоначальник пообещал, что после экспертизы строительных конструкций людям разрешат вернуться в свои квартиры. Сейчас дом отключен от электроснабжения.

В департаменте по ЧС Карагандинской области напоминают, что использовать газовые баллоны в домах выше двух этажей запрещено. Если в квартире появился запах газа, то нужно быстро перекрыть его подачу, открыть окна и двери, чтобы проветрить помещение.