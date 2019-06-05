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Взрыв на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде: один человек пострадал

Контролируемый взрыв, устроенный для съемок нового фильма о Джеймсе Бонде на британской студии Pinewood, ранил одного человека и разрушил декорации, передает Ria.ru

"Во время съемок контролируемого взрыва для 25-й серии Бонда сегодня на студии Pinewood были разрушены декорации... Никто на площадке не пострадал, но один член съемочной группы получил легкое ранение", – говорится в официальном Twitter фильма о Джеймсе Бонде. 

В апреле стало известно, что в 25-й серии "бондианы", помимо Дэниела Крэйга, снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Название новой серии "бондианы" до сих пор держится в тайне.

Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.




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