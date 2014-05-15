Взрыв произошел в окрестностях города Сома (округ Маниса на западе страны). Шахтеры оказались заблокированы, поскольку электричество в шахте отключилось, и подъемные устройства перестали работать. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность в электропроводке.

Авария на шахте неподалеку от Сомы может стать самой масштабной в Турции по числу человеческих жертв. На сегодня самый крупный взрыв произошел в 1992 году в провинции Зонгулдак – тогда его жертвами стали 263 человека.

Два источника риска

Мировые инвесторы, как сообщает FINMARKET.RU, стали действовать более консервативно, сокращая свои позиции в акциях и наращивая в портфелях объем денежных средств.

В мае 22% инвесторов приняли решение рисковать меньше обычного, тогда как месяц назад эта цифра составляла 11%, а доля управляющих фондами, увеличивающих инвестиции в акции, в мае снизилась до 37% против 45% в апреле. Доля денежных средств в портфелях управляющих фондами в мае 2014 года достигла в среднем 5% (4,8% в апреле), что является максимальным уровнем с 2 июня 2012 года.

Участники майского опроса уверены в том, что мировая экономика и бизнес чувствуют себя лучше, чем раньше, однако их смущают темпы улучшения ситуации: почти три четверти (72%) респондентов прогнозируют «более медленный, чем можно было бы ожидать», рост глобальной экономики. Инвесторы также отмечают два источника серьезного риска для стабильности: треть из них полагает, что неплатежеспособность китайских заемщиков представляет собой источник наиболее значительного риска экстремального изменения, а еще 36% считают, что самую серьезную опасность представляет геополитический кризис.

С недоверием к евро

Количество жителей Литвы, выступающих против Европейского экономического и монетарного союза с единой валютой евро, за пять месяцев (с ноября 2013 года по март 2014-го) выросло с 49 до 56%. Об этом, как сообщает «Интерфакс», свидетельствуют результаты опроса «Евробарометра».

Количество литовцев, которые одобряют введение евро в своей стране, за пять месяцев сократилось на шесть пунктов и составило 34%. Еще 10% опрошенных не высказали своего мнения по этому поводу (в ноябре 2013 года не определившихся было 11%).

Опрос проводился с 15 по 24 марта, в нем участвовали 1 022 респондента. Страна планирует отказаться от лита и ввести евро с 2015 года. В июле станет окончательно известно, войдет ли Литва в еврозону. Тогда же совет глав Европейского союза объявит курс обмена национальной валюты на евро. Предварительно он останется на текущем уровне – 3,4528 лита за один евро.

Литва последней из стран Балтии решила ввести евро. Банк Эстонии перешел на нее 1 января 2011-го. Латвия ввела европейскую валюту 1 января текущего года.

Восстановлен монумент Вашингтона

Один из самых узнаваемых символов столицы США – монумент Вашингтона – вновь открыл двери для посетителей после трехлетней реставрации, которая потребовалась ему из-за повреждений, полученных во время землетрясения в августе 2011 года.

Главная изюминка 169-метрового обелиска и магнит для туристов – смотровая площадка на вершине, до которой самые выносливые могут подняться по лестнице, преодолев 896 ступенек, а остальные – просто воспользоваться лифтом. С высоты открывается прекрасный вид на Белый дом, Национальный молл, здание Капитолия и весь Вашингтон.

В августе 2011 года в штате Вирджиния произошло землетрясение силой 5,8 балла, отголоски которого «встряхнули» и столицу США. В результате в обелиске появились трещины, нарушилась работа лифта. Реставрация заняла у инженеров почти три года и, как сообщает Washington Post, обошлась «почти в 15 млн. долларов».

Гранитный обелиск, названный в честь первого президента США, – один из символов свободы для американцев, и его долгожданное открытие стало праздником. Из желающих первыми посетить восстановленный монумент в эти дни выстраиваются длинные очереди.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ,

фото АФП