Взрыв на Тенгизе: появилась информация о состоянии пострадавших

В связи с чрезвычайным происшествием на месторождении «Тенгиз» состоялось экстренное совещание, под руководством акима Атырауской области Серика Шапкенова, передает Kazpravda.kz.

В нем приняли участие представители ТОО «Тенгизшевройл», ДЧС, ДП и руководители ответственных управлений.

Серик Шапкенов выразил глубокие соболезнования семьям погибших работников и отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь. Кроме того, глава региона поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам.

В целях выявления причин аварии создается специальная комиссия, в рамках которой будет проводиться соответствующая работа.

Напомним, по сообщению ТОО «Тенгизшевройл», 6 июля 2022 года на строительной площадке, во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании «Senimdi Kurylys» и ее подрядных организаций произошел сброс давления, в результате которого пострадали три человека и погибли два сотрудника подрядных компаний.

Как уточнили в областном управлении здравоохранения, во время аварии на месторождении пострадали 5 рабочих. Погибли двое граждан. Один из погибших скончался на месте, второй - в медицинском учреждении «Клиника ТШО» на месторождении. Третьего пострадавшего доставили в областную больницу на самолете, принадлежащем ТОО «Тенгизшевройл». В настоящее время врачи проводят обследование пациента. Четвертый пострадавший рабочий был доставлен в Жылойскую районную больницу. Он получил закрытую травму тазобедренного сустава. Его состояние средне стабильное. Пятому пострадавшему оказывают психологическую помощь сотрудники медицинского учреждения «Клиника ТШО» на месторождении.

По данному факту департаментом полиции Атырауской области начато расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса РК.

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