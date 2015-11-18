​Взрыв прогремел на рынке

«Взрыв произошел после вечерней молитвы, в то время, когда люди начали покидать мечеть», – рассказал один из очевидцев. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт. Однако, по мнению наблюдателей, в преступлении виден почерк радикальной группировки «Боко харам», которая регулярно устраивает диверсии в штате Адамава и других регионах северо-востока Нигерии.

«Боко харам» добивается создания халифата и введения норм шариата на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии, а также против ношения западной одежды и всех других элементов «чуждой» культуры. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран – Нигера, Камеруна и Чада.

Франции окажут помощь

Министры обороны всех 28 государств Европейского союза единогласно поддержали запрос Франции о военной помощи. Как подчеркнула верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, Париж попросил помощи в тот момент, «когда, можно считать, весь Евросоюз подвергся нападению».

Это первый случай, когда одна из стран Евросоюза обращается с запросом о применении статьи 42/;7 Лиссабонских соглашений, предусматривающей солидарность в случае агрессии против государства ЕС, сообщает Би-би-си.

Помощь может быть оказана в виде поставок вооружения (в том числе самолетов) и боеприпасов. О непосредственном участии военнослужащих других стран ЕС в авианалетах, которые французские ВВС совершают в Ираке и Сирии с сентября 2015 года, пока не сообщается.

Объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен более чем в 200 городах южного бразильского штата Минас-Жерайс после обрушения дамб и затопления территории отходами металлургического производства, сообщает РИА «Новости».

По информации правительства штата, режим ЧС объявлен в регионе реки Досе и муниципальном округе Мариана в 70 км от столицы штата Белу-Оризонти – для облегчения восстановительных работ. Всего загрязнены около 62 кв. км территории и река Досе на протяженности в 500 км, уточняет портал Noticias MVS.

Последние данные спасательных служб свидетельствуют о гибели 10 человек, еще 15 по-прежнему считаются пропавшими без вести. Президент Дилма Руссефф объявила, что власти страны разработают специальную программу по восстановлению флоры и фауны пострадавшей реки. Эксперты-экологи считают: на устранение последствий катастрофы потребуется 100 лет.

Неожиданный подход

Производитель электроники – компания Sharp потребовала от сотрудников приобретать свою продукцию, чтобы улучшить финансовое положение фирмы.

При этом, как сообщает РИА «Новости», высшее руководство должно потратить на продукцию своей компании не менее 200 тыс. иен (около 1 660 долларов), управленцы среднего звена — до 100 тыс. иен (около 800 долларов), а рядовые сотрудники — не менее 50 тыс. иен (около 400 долларов). В ассортимент необходимых для приобретения товаров входят телевизоры на жидких кристаллах, холодильники, кондиционеры и другая электробытовая техника.

Для того, чтобы стимулировать сотрудников на покупку «родной» продукции, компания учредит специальный сайт, а также обязуется вернуть 2% от суммы. Подчеркивается, что акция, которая начнется в пятницу и продлится до 29 января 2016 года, не носит обязательного характера, но является «всеобщей для компании», что, с учетом национального менталитета, заставит большинство сотрудников поступить согласно требованию.

В письме, распространенном среди сотрудников, говорится: «Компания находится в очень тяжелом положении, просим вас о сотрудничестве».