Взрыв произошел на месторождении Тенгиз, есть погибшие

На месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, передает Kazpravda.kz.

По данным Департамента полиции Атырауской области, 6 июля около 09:55 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения.

Отмечается, что медицинская помощь оказывается еще трем рабочим, получившим различные телесные повреждения. По данному факту начато расследование по части 3 статьи 156 части Уголовного кодекса.

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