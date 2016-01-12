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Взрыв произошел на центральной площади Стамбула

В Стамбуле в историческом районе Султанахмет прогремел взрыв, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала "ХаберТюрк", несколько человек получили ранения. Причина и источник взрыва пока не установлены.

"Инцидент произошел на площади Султанахмет, вокруг которой расположены исторические достопримечательности", – отмечается в сообщении.

Площадь оцеплена. Сообщается, что в результате детонации была перевернута машина полиции. На место инцидента прибыли медики и большое число сотрудников полиции.

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