Взрыв произошел на центральной площади Стамбула

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В Стамбуле в историческом районе Султанахмет прогремел взрыв, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации телеканала "ХаберТюрк", несколько человек получили ранения. Причина и источник взрыва пока не установлены.
"Инцидент произошел на площади Султанахмет, вокруг которой расположены исторические достопримечательности", – отмечается в сообщении.
Площадь оцеплена. Сообщается, что в результате детонации была перевернута машина полиции. На место инцидента прибыли медики и большое число сотрудников полиции.
По информации телеканала "ХаберТюрк", несколько человек получили ранения. Причина и источник взрыва пока не установлены.
"Инцидент произошел на площади Султанахмет, вокруг которой расположены исторические достопримечательности", – отмечается в сообщении.
Площадь оцеплена. Сообщается, что в результате детонации была перевернута машина полиции. На место инцидента прибыли медики и большое число сотрудников полиции.