Взрыв произошел в мечети во время пятничной молитвы в Пакистане

Происшествия
1560
Один человек погиб и четверо пострадали во время пятничной молитвы в Карачи, крупнейшем городе Пакистана, где возле одной из мечетей сработало взрывное устройство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, устройство мощностью 3,5 кг в тротиловом эквиваленте было прикреплено к припаркованному рядом с мечетью мотоциклу.

В воскресенье, 15 марта, в другом пакистанском городе Лахор произошел двойной теракт, который унес жизни 14 человек, более 70 пострадали. Нападению подверглись два крупнейших католических храма лахорского пригорода Юханабад, где проживает самая многочисленная в Пакистане христианская община, насчитывающая около миллиона человек.

По словам очевидцев, неизвестные попытались проникнуть в здания церквей, где шла утренняя служба, но были остановлены дежурившими у входа полицейскими, после чего подорвали себя.

Популярное

Все
От Турции до Казахстана
Образцовый приют для бездомных животных построил предприниматель в Петропавловске
Сельский мегаскворечник
Кризис идентичности
Мечтать не вредно
В Восточном Казахстане медали «Кеңес әскерінің ауғанстаннан шығарылғанына 35 жыл» вручили ветеранам службы по чрезвычайным ситуациям
Когда никто не понимает
Вести с ледовых полей
Спасение от скуки и стресса
Садака
Спящая красавица
Казахстан глазами американца в начале XX века
Талант и обаяние Айманова
Был, есть и останусь казахстанцем
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Как изменилась численность казахстанцев за год
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
Застройщик в халате
В приоритете – реальное производство
Нужны понятные правила игры
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Кандасы помогут выучить язык
ЕНТ-2024: казахстанским абитуриентам рассказали о системе оценивания тестовых заданий
Более 400 казахстанцев незаконно претендовали на жилье из госфонда в Карагандинской области
Алматинского чиновника посадили под домашний арест
Казахстан и Армения реализуют ряд культурных проектов
Многодетная мама родила тройню в Алматинской области
Назначен глава холдинга «Байтерек»
Австралийцам разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время
В Павлодаре частично восстановили электроснабжение в селах
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Работать на земле дано не каждому
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция

Читайте также

Самопроизвольный сход лавины произошел в ВКО
Медики сообщили о состоянии спасенной из-под завалов женщин…
Мобильники в подошвах обуви пытались передать в СИЗО Актобе
Пациента с признаками инсульта фельдшеры доставили в больни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]