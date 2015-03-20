Взрыв произошел в мечети во время пятничной молитвы в Пакистане

Один человек погиб и четверо пострадали во время пятничной молитвы в Карачи, крупнейшем городе Пакистана, где возле одной из мечетей сработало взрывное устройство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По предварительной информации, устройство мощностью 3,5 кг в тротиловом эквиваленте было прикреплено к припаркованному рядом с мечетью мотоциклу.
В воскресенье, 15 марта, в другом пакистанском городе Лахор произошел двойной теракт, который унес жизни 14 человек, более 70 пострадали. Нападению подверглись два крупнейших католических храма лахорского пригорода Юханабад, где проживает самая многочисленная в Пакистане христианская община, насчитывающая около миллиона человек.
По словам очевидцев, неизвестные попытались проникнуть в здания церквей, где шла утренняя служба, но были остановлены дежурившими у входа полицейскими, после чего подорвали себя.