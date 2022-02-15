Происшествия
Взрыв произошел в школьной котельной в Туркестанской области, погиб мужчина
В Туркестанской области произошел взрыв в котельной сельской школы, погиб один человек, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
15 февраля в 08:45 часов в Сайрамский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что взорвалась котельная, расположенная возле школы в селе Ошакты Сайрамского района.
Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На место происшествия оперативно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Сайрамского РУП.
Установлено, что в результате взрыва на месте происшествия погиб мужчина. Назначена судебная экспертиза.
На сегодняшний день полицейские районного управления проводят все необходимые мероприятия. Обстоятельства произошедшего установят в ходе расследования.