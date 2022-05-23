Фото: ДП Шымкента
Происшествия
Взрыв в аптеке Шымкента: список жертв пополнился еще одним младенцем
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

В Шымкенте на месте ЧП работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить причины взрыва в межбольничной аптеке и посчитать нанесенный материальный ущерб, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Между тем список жертв трагедии пополнился еще одним младенцем, умершим уже после эвакуации из Областного перинатального центра N1 в одну из шымкентских больниц.

Оба погибших малыша находились в отделении реанимации, куда после родов госпитализировали недоношенных детей. Именно эта часть пострадала больше всего, оказавшись в непосредственной близости к взорвавшемуся двухэтажному зданию, как и сторожка охранника роддома. Он погиб на месте происшествия. 

На брифинге руководитель областного управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов сообщил журналистам, что мужчина три месяца назад женился и семья ждала первенца.

В числе жертв значится также строительный рабочий, погибший от полученных ран в городской больнице, куда был доставлен после взрыва.

Акимат Туркестанской области взял на себя все расходы по оказанию ритуальных услуг. Охранника похоронили в понедельник.

Семья еще одного погибшего мужчины получит материальную помощь от строительной компании "АвтоРемСтрой", в которой он работал.

По каждому летальному исходу назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена точная причина смерти.

В лечебных учреждениях города находятся 7 пострадавших. Все они, как заверяют медики, получают необходимый объем медицинской помощи.

Один из пациентов в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации. Это – санитарка роддома, которая в момент взрыва находилась на территории ОПЦ 1.

Следственные действия проводят сотрудники департамента полици Шымкента, зарегистрировавшие досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть людей.

Напомним, 21 мая в Шымкенте, в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв. На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Возникший впоследствии пожар был полностью локализован. По предварительным данным, причиной взрыва стало скопление газа.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Какова судьба елей, которые росли в "золотом квадрате" Алматы
Не статус разоряет, а налоги
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Дойти до каждого
«Народный артист» возвращается
Победа над коррупцией – критически важное условие для успеха в построении Нового Казахстана
По вопросам депутатской деятельности
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Помощь рядом
В центре внимания – молодежь
По пути оздоровления экономики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Происшествия
Трехлетний ребенок выпал из окна в Косшы, пока его мать был…
Происшествия
"Совсем замучили": родные обвиняют врачей в смерти роженицы…
Происшествия , Видеогалерея
Ложился на дорогу и пытался сброситься с моста мужчина в Шы…
Происшествия , Видеогалерея
Полицейский-герой из набирающего популярность видео рассказ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]