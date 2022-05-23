Взрыв в аптеке Шымкента: список жертв пополнился еще одним младенцем

В Шымкенте на месте ЧП работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить причины взрыва в межбольничной аптеке и посчитать нанесенный материальный ущерб, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Между тем список жертв трагедии пополнился еще одним младенцем, умершим уже после эвакуации из Областного перинатального центра N1 в одну из шымкентских больниц.

Оба погибших малыша находились в отделении реанимации, куда после родов госпитализировали недоношенных детей. Именно эта часть пострадала больше всего, оказавшись в непосредственной близости к взорвавшемуся двухэтажному зданию, как и сторожка охранника роддома. Он погиб на месте происшествия.

На брифинге руководитель областного управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов сообщил журналистам, что мужчина три месяца назад женился и семья ждала первенца.

В числе жертв значится также строительный рабочий, погибший от полученных ран в городской больнице, куда был доставлен после взрыва.

Акимат Туркестанской области взял на себя все расходы по оказанию ритуальных услуг. Охранника похоронили в понедельник.

Семья еще одного погибшего мужчины получит материальную помощь от строительной компании "АвтоРемСтрой", в которой он работал.

По каждому летальному исходу назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена точная причина смерти.

В лечебных учреждениях города находятся 7 пострадавших. Все они, как заверяют медики, получают необходимый объем медицинской помощи.

Один из пациентов в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации. Это – санитарка роддома, которая в момент взрыва находилась на территории ОПЦ 1.

Следственные действия проводят сотрудники департамента полици Шымкента, зарегистрировавшие досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть людей.

Напомним, 21 мая в Шымкенте, в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв. На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Возникший впоследствии пожар был полностью локализован. По предварительным данным, причиной взрыва стало скопление газа.