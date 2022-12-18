Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: azh.kz

Сегодня, 17 декабря, в шесть утра в ДЧС поступил сигнал о взрыве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на azh.kz.

Трагедия произошла в одном из частных домов на улице 21 микрорайона Жулдыз. Под утро там раздался громкий хлопок.

По прибытию пожарные установили, что во "времянке" площадью 50 кв. метров произошёл взрыв накопившейся в замкнутом пространстве газовоздушной смеси.

В результате пожара тяжело пострадали 49-летний хозяин и его 48-летняя жена. Оба получили тяжелейшие ожоги (90% тела) и были доставлены в областную больницу.

"Пожар ликвидирован в 7 часов, в тушении было задействовано 9 сотрудников и 2 единицы техники", - сообщила группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.