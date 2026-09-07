Взрыв в кафе в Щучинске и 12 погибших: Суд вынес приговор

Закон и Порядок

Владелец кафе и поставщики газовых баллонов получили тюремные сроки

Фото: МЧС

Бурабайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя кафе и двух поставщиков газовых баллонов,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Акмолинской области 

Напомним, что в феврале этого года в кафе "Центр плова" произошел взрыв, в ходе которого погибли 12 человек, есть пострадавшие. 

В суде установлено, что владелец кафе допустил нарушения требований безопасности: газовые баллоны находились вблизи к радиаторам, работники не были проинструктированы, не было и ответственных  за эксплуатацию газового оборудования.

Второй подсудимый - доставщик газбаллонов - не имел прав на продажу и доставку. 25 февраля он привез два баллона, один из которых впоследствии взорвался. Доставленный им баллон был наполнен сверх допустимой нормы.

Третий фигурант дела  - директор АЗГС - допустил систематическую реализацию газа в бытовые баллоны при отсутствии предусмотренной документации, оборудования, измерительных приборов контроля наполнения баллонов, обученного персонала и иных обязательных условий.

"Из-за переполнения газового баллона, его хранения в кафе возле радиатора отопления произошел нагрев газа, увеличение внутреннего давления, разрыв стенки баллона с возникновением пожара. В результате пожара скончались 12 человек, получили травмы 11 человек. Владельцу помещения С. причинен материальный ущерб на сумму 19 250 112 тенге", - говорится в сообщении суда.

Приговором суда все подсудимые признаны виновными. С учетом всех обстоятельств дела, личности виновных, мнения участников процесса, судом назначено владельцу кафе и директору АЗГС  – по 7 лет лишения свободы, доставщику баллонов - 6 лет лишения свободы. Гражданские иски 16-ти потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены частично.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес акима области, которым довел до сведения о выявленных при рассмотрении уголовного дела недостатках в организации профилактической работы и межведомственного взаимодействия по обеспечению пожарной безопасности объектов общественного питания. Судебные акты не вступили в законную силу. 

#суд #приговор #взрыв #кафе

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