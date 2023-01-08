Взрыв в цистерне с ГСМ в Мангистауской области: двое пострадали

Два человека пострадали при взрыве цистерны с горюче-смазочными материалами в Мунайлинском районе, передает Кazpravda.kz со ссылкой на inaktau.kz .

Фото: Kazpravda.kz

ЧП произошло 7 января, около 21:00, на территории транспортной компании в сельском округе Даулет Мунайлинского района.

"Произошел взрыв цистерны ГСМ с последующим горением. В результате пострадали два человека. В настоящее время пожар полностью потушен. Раненых доставили в Мангистаускую областную многопрофильную больницу", - сообщил главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Мунайлинского района капитан гражданской защиты Жайнат Ауесбаев.

В тушении пожара задействовали две единицы техники и шесть сотрудников УЧС.