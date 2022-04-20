Взрывы в Жамбылской области: задержан экс-командующий войсками РгК "Юг"

В городе Таразе задержали экс-командующего войсками регионального командования «Юг» генерал-майора Кайдара Каракулова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса РК (халатность) и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования «Юг», – сообщила пресс-служба МВД РК.

15 марта 2022 года распоряжением Главы государства Кайдар Каракулов был освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг».

Напомним, при пожаре и взрывах, произошедших 26 августа 2021 года на территории воинской части 28349 в Байзакском районе Жамбылской области, погибли 17 человек и пропал без вести один военнослужащий.

10 октября 2021 года на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета.