​Взрыва не было

516
Михаил Тё, Жамбылская область

Как сообщил генеральный директор товарищества Мукаш Искандиров, авария случилась во время пусконаладочных работ новой установки по очистке фосфора от органических веществ. При запуске оборудования был слышен резкий хлопок, в результате которого произошел непредвиденный выброс серной кислоты и фосфора.

Первый руководитель предприятия опроверг информацию, распространяемую некоторыми СМИ о якобы взрыве, произошедшем на заводе, и пояснил, что авария, связанная с неполадками установки, не носила масштабного характера. Серная кислота разлилась на 5–10 кв. м. Этот факт подтвердила и проверка представителей областной прокуратуры. В сообщении говорится, что один работник после получения пятипроцент­ного термохимического ожога I–II степени госпитализирован в городскую больницу № 2.

– Установка никак не влияет на основную деятельность завода, поэтому работа продолжается в штатном режиме. Самое главное, что все живы, жертв нет, и работе предприятия авария вреда не принесла, – отметил Мукаш Искандиров.

Как выяснилось, последствия происшествия уже благополучно устранены, а пострадавший вернется на свое рабочее место через 3–4 дня. 

