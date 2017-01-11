Как сообщил генеральный директор товарищества Мукаш Искандиров, авария случилась во время пусконаладочных работ новой установки по очистке фосфора от органических веществ. При запуске оборудования был слышен резкий хлопок, в результате которого произошел непредвиденный выброс серной кислоты и фосфора.

Первый руководитель предприятия опроверг информацию, распространяемую некоторыми СМИ о якобы взрыве, произошедшем на заводе, и пояснил, что авария, связанная с неполадками установки, не носила масштабного характера. Серная кислота разлилась на 5–10 кв. м. Этот факт подтвердила и проверка представителей областной прокуратуры. В сообщении говорится, что один работник после получения пятипроцент­ного термохимического ожога I–II степени госпитализирован в городскую больницу № 2.

– Установка никак не влияет на основную деятельность завода, поэтому работа продолжается в штатном режиме. Самое главное, что все живы, жертв нет, и работе предприятия авария вреда не принесла, – отметил Мукаш Искандиров.

Как выяснилось, последствия происшествия уже благополучно устранены, а пострадавший вернется на свое рабочее место через 3–4 дня.