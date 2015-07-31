«Взрывная» волна Свежий выпуск 507 Гащи МАШАНЛО, начальник управления главной военной прокуратуры

И если с ядерными боеприпасами дело было решено путем их вывоза в Россию, то в отношении всех остальных видов проблема осталась. Возникла реальная угроза для жизни и здоровья людей, ведь на складах хранились боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые могли в любое время сдетонировать (не только при переносе или разборе, но и в силу химических процессов).

И как показала практика, подобное положение стало не только «головной болью» оборонного ведомства, но и трудноразрешимой задачей для местных властей и правоохранительных органов. Периодические взрывы на складах Министерства обороны и Пограничной службы в 2009 году, а также на частных пунктах приема металлов, повлекшие человеческие жертвы, стали ярким тому свидетельством.

Только после вмешательства военной прокуратуры были приняты необходимые меры к обеспечению законности в сфере ликвидации и переработки высвобождаемого вооружения. По инициативе главной военной прокуратуры, в 2011 году Комитетом промышленности деятельность 19 субъектов, выполнявших работы по ликвидации и переработке особо опасных продуктов, признана не соответствующей предъявляемым требованиям, а 17 субъектов возвратили лицензии в добровольном порядке.

В соответствии с поручениями Главы государства, данными 7 апреля 2009 года на заседании Совета безопасности, процесс утилизации боеприпасов передан в монополию АО «Казах­взрывпром», ныне именуемого «Казтехнологии» (права владения и пользования государственным пакетом акций данного АО находятся у оборонного ведомства). Министерством обороны разработана Программа поэтапной организации промышленной утилизации морально и физически устаревших боеприпасов в Вооруженных силах посредством государственного оборонного заказа. При таких обстоятельствах данное общество приступило к утилизации боеприпасов со 100% перечислением всех средств от продажи их продуктов в госбюджет. По сути, государством было создано предприятие, в промышленных масштабах перерабатывающее снаряды, взрывчатые вещества и боеприпасы.

Однако следует отметить, что эта деятельность для нашей страны являлась новой, и, как следствие, многие процедуры пришлось начинать с нуля, что сопровождалось нарушениями законности. В частности, в ходе наших проверок выявлены нарушения трудового, противопожарного и экологического законодательства, а также технологических циклов утилизации. За формальную оценку боеприпасов, по представлению главной военной прокуратуры, к дисциплинарной ответственности привлечены начальник главного управления боеприпасов Вооруженных сил и председатель правления АО «Казахвзрывпром». По итогам прошлогодних проверок возбуждено уголовное дело по факту нарушений технологических работ на пункте утилизации в Арысе (передано в территориальные органы внутренних дел), деятельность этого пунк­та приостановлена в судебном порядке, в адрес контролирующих органов внесены представления об устранении нарушений законности.

Кроме того, в конце года совместно с уполномоченными органами проведены контрольные проверки по устранению ранее выявленных нарушений.

По актам надзора в пункте утилизации на станции Отар с 2015 года введены должности операторов видеонаблюдения, а также утверждена новая система безопасности и охраны труда, технологического процесса.

Также по указанию главной военной прокуратуры деятельность пунктов утилизации АО «Казахвзрывпром», помимо прокуратуры, будет дополнительно проверяться иными уполномоченными органами в плановом порядке.

Вместе с тем в 2013 и 2014 го­дах на пунктах утилизации на станции Отар и в городе Арысь допущены факты возгорания продуктов утилизации, повлекшие человеческие жертвы, расследование уголовных дел по которым показало наличие недостатков по обеспечению безопасности и охраны труда. Показательным является тот факт, что эти трагедии случились не из-за технических сбоев оборудования, а, как это часто бывает, сыграл свою роль человеческий фактор.

К примеру, начальник пункта утилизации В. Орлов, зная о недостатках технологической и пожарной безопасности в модуле механического распатронирования, злоупотребляя своими служебными полномочиями и при попустительстве вышестоящих должностных лиц, самовольно, без согласования с Министерством обороны и уполномоченными органами 20 марта 2012 года ввел модуль механического распатронирования в эксплуатацию. Сделал он это в целях увеличения производительности работ по утилизации боеприпасов. Однако такое служебное рвение обернулось трагедией. 27 августа 2013 года в результате нарушения правил охраны труда и техники безопасности в этом модуле произошло возгорание и взрыв пороха, повлекшие гибель четырех рабочих.

Причиной взрыва пороха в Арысе также стало нарушение технологического цикла и мер безопасности при проведении работ по утилизации боеприпасов.

По результатам расследования уголовных дел, возбужденных органами военной прокуратуры по этим фактам, судом к различным мерам наказания осуждены 9 должностных лиц АО «Казахвзрывпром».

На имя министра обороны внесено представление об устранении нарушений законности, причин и условий, им способствующих, для принятия мер к недопущению подобных происшествий впредь и скорейшему разрешению выявленных военной прокуратурой проблемных вопросов процедуры утилизации.



