Взрывное устройство обнаружили возле мусорных баков в Уральске - СМИ
В Уральске обнаружении взрывное устройство возле мусорных контейнеров, передает Mgorod.kz.
"Сегодня, 6 августа, на пересечение улиц Л. Толстого и Айтиева прибыли сотрудники местной полицейской службы, КНБ, а также спасатели. Очевидцы рассказали, что взрывное устройство было найдено возле мусорных контейнеров", – сообщает новостной портал Западного Казахстана.
По их данным, заместитель управления полиции города Уральск Нурлан Бисенов заявил, что "все хорошо, ничего не случилось".
Тем не менее, полицейские оцепили мусорные контейнеры , а также перекрыли дорогу.
Также стало известно, что взрывное устройство обнаружили работники ТОО "Жайк Таза Кала". Коммунальщики подтвердили наличие взрывного устройства возле мусорных баков.
Отмечается, что на место прибыли саперы.
Ранее, Департаментом полиции Шымкента задержаны две женщины за распространение ложных сообщений о якобы предстоящем взрыве мощной бомбы.