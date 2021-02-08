Взрывоопасное письмо

Злоумышленники «заминировали» два крупнейших торговых центра города, магазин стройматериалов, автовокзал. По данным, озвученным в департаменте полиции, часть сообщений поступила на электронную почту сотруднику департамента. Они последовали одно за другим. На каждый объект полицейские затратили около полутора часов, но ни в одном случае взрывчатые вещества обнаружены не были. На автовокзале благодаря слаженной работе всех служб удалось избежать задержки и отмены рейсов.

– Преступление совершил один человек, – сообщил замес­титель начальника управления по противодействию экстремизму ДП области подполковник полиции Ерлан Сембин. – Прак­тически совпадают адреса и время отправки сообщений. Раскрытие – вопрос времени. Раскрываемость по таким прес­туплениям очень высока. В 2020 году было шесть фактов, и в пяти случаях преступников нашли. Трое из них получили реальные сроки заключения.

Все сообщения о взрывах поступили по электронной почте, что затрудняет поиск злоумышленников. Это своего рода новшество телефонных террористов, которых по номеру мобильного стали быстро и эффективно вычис­лять. Особенно после того, как в Казахстане вступила в силу обязательная регистрация номеров и привязка их к ИИН человека.

– Все объекты, подвергнувшиеся атаке, входят в группу уязвимых в террористическом отношении и подлежащих усиленной охране, – отметил Ерлан Сембин. – Но, согласно требованиям безопасности, здесь есть видеокамеры, алгоритмы действий в случае критических ситуаций. Персонал указанных объектов знает, как действовать в случае обнаружения оставленных без присмотра сумок.

На этот раз ложные сообщения заставили эвакуировать в общей сложности более 2 тыс. человек. Полицейские отметили, практика показывает, что злоумышленники нередко звонят просто похулиганить, часто находясь в состоянии алкогольного опьянения. Есть и другая категория, когда телефонные террористы желают навредить конкретным людям или предприятиям.