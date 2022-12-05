Взрывы для... безопасности

Снежная погода последних дней ноября сделала горные дороги опасными. Склоны покрыла масса снега высотой от 20 до 60 см. На трассе Усть-Каменогорск – Алтай один автомобиль уже попал в беду, лавина едва не снесла машину под откос. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, в целях предупреж­дения подобных ситуаций на участках дорог Усть-Каменогорск – Алтай, а также Горная Ульбинка – Северное произведен спуск снежной массы. Всего здесь зарегистрировано 26 лавиносборов.

– Специалисты провели пять взрывов на двух участках, – сообщил начальник управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев. – Сошло больше четырех тысяч кубометров снега. В тот же день дороги полностью очистили.

Как напомнили в департаменте, в регионе сохраняется лавинная опасность. Населению рекомендовано воздержаться от поездок и походов в горы. Всего в Восточном Казахстане зарегистрировано 325 лавиноопасных участков, которые могут нести угрозу людям. В прошлый зимний сезон, например, сошло 19 лавин общим объемом 12,5 тыс. куб. м.