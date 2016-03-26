Взрывы прогремели в бельгийском Льеже

Закон и Порядок
Ксения Воронина
Фото с сайта slawyanka.info
Недалеко от Брюсселя, в провинции Льеж, произошло три взрыва. По данным полиции, неизвестные взорвали петарды. В результате пострадали два человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники экстренных служб сообщают, что первая петарда взорвалась у подъезда жилого дома, из-за чего загорелась входная дверь. Пострадал один из жильцов. Второй взрыв также прогремел у входа в жилой дом. Еще одна петарда была взорвана посреди улицы. В полиции сообщили о двух пострадавших в результате инцидентов.

По данным бельгийского ИА Belga, взорвавшего петарды уже задержали стражи порядка и доставили в прокуратуру Льежа для допроса. Мотивы его действий пока не известны. Отмечается, что задержание было проведено по горячим следам в рамках антитеррористической операции.

Напомним, что не менее 30 человек погибли и около 230 пострадали в террористической атаке на Брюссель 22 марта. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с террористическими актами в столице.

Кроме того, в пятницу в разных частях Брюсселя были задержаны три человека. Все они имеют отношение к расследованию предотвращенного 24 марта теракта во Франции.

По словам министра внутренних дел Франции Бернара Казнева, после задержания подозреваемого в терроризме в городе Анржантей, была проведена эвакуация жилого дома.

"В ходе операции был задержан подозреваемый в подготовке теракта. Речь идет о гражданине Франции", – подчеркнул Казнев.

Кроме того, он добавил, что пока не установлена связь предотвращенной попытки теракта с нападениями в Париже и взрывами в Брюсселе.

