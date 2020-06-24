Взрывы в Арысе: какие работы проводятся в городе сегодня
Айдана Демесинова
О том, какие работы проводятся на сегодня в Арысе, где год назад произошла серия взрывов на складе боеприпасов, рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Руслан Шпекбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодняшний день в Арысе продолжает работу сводный отряд по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Неделю назад для продолжения работ прибыли военнослужащие инженерно-саперных подразделений десантно-штурмовых войск", – сказал Шпекбаев на онлайн-брифинге в СЦК.
По его словам, основные усилия в этом году сосредоточены на трех направлениях. Во-первых, на проведении профилактических осмотров территории города и прилегающей к ней местности в радиусе 20 километров. Это необходимо для обеспечения безопасности населения.
"Во-вторых, очистка внутренней территории склада от взрывоопасных фрагментов боеприпасов. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности населения и военнослужащих, выполняющих задачи по очистке. В-третьих, инвентаризация инженерных боеприпасов, оставшихся на соседней территории. Хотелось бы выразить свою признательность и благодарность жителям города Арыс за понимание всей сложившейся ситуации, своевременные сообщения о взрывоопасных предметах, поддержку наших военнослужащих", – отметил спикер.
В свою очередь начальник управления тыла и вооружения ВС РК Асылбек Сатвалдинов добавил, что каждый месяц саперы и другие военные специалисты ротируются.
"Поисковые группы, группы инженерной разведки и разминирования обследовал более 300 кв. километров посевных полей ближайших сельских округов. Мобильной поисковой саперной группой отработано более 740 заявок местных жителей. Благодаря этому обезврежено более 4,5 тысячи фрагментов боеприпасов. Водолазы очистили более 30 километров русла реки Арыс", – подчеркнул Сатвалдинов.
Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыс произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли: один гражданский и двое военнослужащих. Почти 200 человек пострадали, в том числе дети. Всех жителей Арыса пришлось эвакуировать, а сам город масштабно восстанавливать.