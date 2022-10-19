Фото: astana.sud.kz
Происшествия

Взрывы в Арыси: взыскано более 97 млрд тенге ущерба

Взыскан ущерб, причиненный вследствие взрыва в воинской части в городе Арыси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт суда Астаны.

Министерство обороны Казахстана обратилось в суд с иском к 16 ответчикам о взыскании ущерба более чем в 97 млрд тенге в доход государства, причиненного в результате взрыва боеприпасов в Арыси 24 июня 2019 года.

Ответчиками являются бывшие военнослужащие, которые в период службы были ответственными лицами за пожарную безопасность, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов, технический контроль. Один из ответчиков является руководителем ТОО, осуществившего установку охранно-пожарной сигнализации.

Вина всех ответчиков во взрыве боеприпасов установлена вступившим в законную силу приговором Военного суда Шымкентского гарнизона от 24 июня 2019 года.

Этим же приговором за Минобороны признано право на удовлетворении имущественных требований в порядке гражданского судопроизводства.

«Требование истца мотивировано тем, что взрывом государству нанесен имущественный ущерб в виде разрушения зданий, сооружений, инфраструктуры, уничтожения боеприпасов, находящихся на балансе Вооруженных сил Республики Казахстан, войсковой части 44859, войсковой части 16752, воинской части 74884.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, назначенной судом, общая сумма ущерба составляет 96 373 286 573,37 тенге», – говорится в сообщении суда.

Статьей 932 Гражданского кодекса РК предусмотрена ответственность за совместно причиненный вред. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Суд с учетом изложенных обстоятельств пришел к выводу об удовлетворении иска.

«Решением Есильского районного суда города Астаны от 19 октября 2022 года с ответчиков в доход государства в солидарном порядке взыскан ущерб согласно судебной экспертизе и судебные издержки», – проинформировали в суде.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате 3 человека погибли: один гражданский и двое военнослужащих. Почти 200 человек пострадали, в том числе дети. Всех жителей Арыси пришлось эвакуировать, а сам город масштабно восстанавливать.

26 июля 2021 года был вынесен приговор по делу о взрывах в Арыси. В ноябре того же года ряду осужденных изменили приговор.

 

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