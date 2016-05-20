​Взвешенный подход

В ходе заседания говорилось о том, что преобразования и модернизация в агропромышленном комплексе неизбежны. Так, в Приуралье площади земель сельскохозяйственного назначения превышают 5 млн 700 тыс. га. Выявлено, что порядка 1 млн 400 тыс. не используются. Более половины из этого количества возвращены в госсобственность. Около 400 тыс. га предоставлены дееспособным крестьянским хозяйствам, которые приступили к их освоению. Поскольку все большее внимание в регионе, относящемся к зоне рискованного земледелия, уделяется животноводству, требуется продуманный подход к использованию пастбищ. Уже сейчас в сельских округах не везде их достаточно для выпаса скота, содержащегося на подворьях.

Руководители хозяйств заверили, что готовы выкупать землю. Абсолютно очевидно, что частная собственность на нее положительным образом скажется на производительности труда в АПК, позволит упростить изменение целевого назначения угодий, а приобретенные наделы в качестве залога обеспечат большую доступность к кредитным ресурсам. Как заверил председателя областного общественного совета Ербол Салыков, все предложения, поступившие в ходе обсуж­дения закона, будут собраны, проанализированы и направлены в Комиссию по земельной реформе. Широкая разъяснительная работа будет проведена по всей области.