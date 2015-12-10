Взвешенный подход 657 Асель МУКАНОВА

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов обозначил приоритеты деятельности палаты: совершенствование бизнес-среды, анализ эффективности мер господдержки, обеспечение доступа бизнеса к финансовым ресурсам, развитие системы закупок и местного содержания, развитие человеческого капитала.



С 1 января вступил в силу разработанный при активном участии НПП закон по вопросам кардинального улучшения условий предпринимательской деятельности в РК, общий экономический эффект от принятия которого для субъектов предпринимательства составил более 14 млрд тенге в год.



Вторым большим направлением, по которому с Правительством РК велась большая работа, – уменьшение административных барьеров. «Главой государства была поставлена задача в два раза сократить адмбарьеры для бизнеса. Эта задача совместными усилиями выполнена», – констатировал глава правления Нацпалаты.



Он также отметил, что в 2016 году НПП намерена сконцентрировать свои усилия на совершенствовании налогового законодательства. В целом, по данным А. Мырзахметова, по линии защиты бизнеса с октября 2013 года в Нацпалату поступило порядка 9 600 жалоб предпринимателей, из них 41% решились положительно. Так, были отменены штрафы и пени субъектам предпринимательства на общую сумму свыше 16 млрд тенге.



В ходе заседания было предложено создать Единый центр поддержки и сопровождения инвесторов по Региональной карте развития предпринимательства, передать избыточные государственные функции в саморегулируемые организации, избирать независимых директоров ФРП «Даму» по представлению НПП, а также исключить с 2016 года дублирование сервисных функций.

В свою очередь Тимур Кулибаев подчеркнул, что сегодня важно максимально обеспечить интересы отечественного бизнеса в процессе приватизации, развивать бизнес на селе. Кроме того, председатель президиума НПП призвал поддержать те предприятия Карты индустриализации, которые хотят вести инвестиционную деятельность, обеспечивают занятость.

Выслушав доклады членов палаты, Премьер-Министр поблагодарил НПП «Атамекен» за взвешенный и консолидированный подход к решению проблем.



– Это был непростой год для всех, поскольку происходила коррекция многих экономических показателей. Глава государства выступил с Посланием, где ясно и четко расставлены акценты и задачи, которые нам необходимо решить, – сказал Карим Масимов. – Нам нужно вмес­те с вами проработать конкретный план действий, какие шаги мы будем предпринимать для того, чтобы плодотворно пройти 2016 год.



Вопросы денежно-кредитной и курсовой политики в течение года были самыми обсуждаемыми, и, по словам Премьер-Министра, сейчас мы вышли на равновесную позицию. Вопрос использования средств ЕНПФ будет обсужден на Совете экономической политики, но глава Правительства уже обратил внимание на то, что деньги пенсионного фонда принадлежат вкладчикам, и в первую очередь нужно думать, как их защитить и приумножить.



22 декабря будет принят окончательный план и список приватизируе­мых объектов. К. Масимов выразил надежду на то, что казахстанский бизнес примет активное участие в приватизации, поскольку это уникальный для него момент. Все НПА для проведения этого процесса приняты. Также принято законодательство по легализации имущества и банк­ротству.



– Как сказал Президент, мы входим в новую реальность, она достаточно долгая, и мы должны привыкнуть в ней жить. Но она дает казахстанским предпринимателям возможность более активно участвовать в секторах, не связанных с энергоносителями и сырьевыми ресурсами, развивать не сырьевые секторы экономики, – подытожил глава Правительства.

