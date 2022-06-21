Взвешенный вариант внешней политики

На Петербургском международном экономическом форуме Президент Касым-Жомарт Токаев разъяснил актуальные вопросы нового миропорядка, а также перспективы казахстанско-российских отношений в рамках новой геополитической реальности.

– В первую очередь было заявлено, что Казахстан не отказывается от своих союзнических обязательств и все ранние договоренности будут соблюдены. Отмечалось, что в рамках стратегических интересов неправильно прерывать либо каким-то образом нарушать договоренности и дружественные отношения, формировавшиеся десятилетиями, – говорит Оразгалиева Алия, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП).

Как отмечает эксперт, Глава государства высказался о прежней приверженности деятельности в составе ЕАЭС, а также отметил важность подобных интеграционных объединений, поступательности их развития через отстаивание своих интересов.

Так, Президент отметил, что было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока.

Касым-Жомарт Токаев также призвал разрабатывать подходы к обеспечению продовольственной безопасности как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников.

«Борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – эта наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан. Потенциал наших стран позволяет стабильно и полностью обеспечивать наши рынки необходимыми продовольственными товарами», – отметил Глава государства.

Другой приоритетной задачей КасымЖомарт Токаев назвал дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. По его словам, Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями. На полях петербургского форума заинтересованно обсуждалась тема формирования Большого Евразийского партнерства. Предполагается, что данная концепция будет сориентирована в том числе на создание общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций. Поэтому Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого Евразийского партнерства.

Как отмечает Алия Оразгалиева, в нынешней непростой геополитической ситуации Президенту Касым-Жомарту Токаеву приходится проявлять все свои навыки профессионального дипломата. С одной стороны, отстаивая интересы нашей страны и не допуская вторичных санкций по отношению к Казахстану, с другой стороны, сохраняя дружественные отношения и обеспечивая выполнение всех формальных договоренностей с большим соседом.

Более того, в такой непростой геополитической ситуации казахстанские и российские власти не только стараются найти решение вопросов по социальноэкономическим и политическим вопросам взаимодействия в рамках санкций, но и продолжают поиск новых точек соприкосновения и возможностей сотрудничества.

С одной из подобных инициатив Президент Касым-Жомарт Токаев выступал ранее, приглашая к сотрудничеству российские технические вузы для открытия филиалов на территории Казахстана. Традиционно к сфере образования в стране всегда относились с большим пиететом и предлагалось множество инициатив.

Ни для кого не секрет, что власти страны в рамках Нового Казахстана во многом делают ставку на человеческий капитал, а расширение образовательных инициатив и возможностей является значительным фактором, который сможет повысить уровень человеческого капитала в стране. Также можно предположить, что приглашение именно российских технических вузов сможет приостановить отток образовательной миграции казахстанской молодежи в Российскую Федерацию и предоставить возможности получения аналогичного образования в более привычных и комфортных условиях на родине.

Таким образом, Президент Касым-Жомарт Токаев четко высказался о стратегических решениях Казахстана в отношении сотрудничества с Россией в неоднозначных геополитических условиях.