Фото пресс-службы Президента РК
Политика
Взвешенный вариант внешней политики
Игорь Прохоров

На Петербургском международном экономическом форуме Президент Касым-Жомарт Токаев разъяснил актуальные вопросы нового миропорядка, а также перспективы казахстанско-российских отношений в рамках новой геополитической реальности.

– В первую очередь было заявлено, что Казахстан не отказывается от своих союзнических обязательств и все ранние договоренности будут соблюдены. Отмечалось, что в рамках стратегических интересов неправильно прерывать либо каким-то образом нарушать договоренности и дружественные отношения, формировавшиеся десятилетиями, – говорит Оразгалиева Алия, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП).

Как отмечает эксперт, Глава государства высказался о прежней приверженности деятельности в составе ЕАЭС, а также отметил важность подобных интеграционных объединений, поступательности их развития через отстаивание своих интересов.

Так, Президент отметил, что было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока.

Касым-Жомарт Токаев также призвал разрабатывать подходы к обеспечению продовольственной безопасности как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников.

«Борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – эта наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан. Потенциал наших стран позволяет стабильно и полностью обеспечивать наши рынки необходимыми продовольственными товарами», – отметил Глава государства.

Другой приоритетной задачей КасымЖомарт Токаев назвал дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. По его словам, Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями. На полях петербургского форума заинтересованно обсуждалась тема формирования Большого Евразийского партнерства. Предполагается, что данная концепция будет сориентирована в том числе на создание общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций. Поэтому Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого Евразийского партнерства.

Как отмечает Алия Оразгалиева, в нынешней непростой геополитической ситуации Президенту Касым-Жомарту Токаеву приходится проявлять все свои навыки профессионального дипломата. С одной стороны, отстаивая интересы нашей страны и не допуская вторичных санкций по отношению к Казахстану, с другой стороны, сохраняя дружественные отношения и обеспечивая выполнение всех формальных договоренностей с большим соседом.

Более того, в такой непростой геополитической ситуации казахстанские и российские власти не только стараются найти решение вопросов по социальноэкономическим и политическим вопросам взаимодействия в рамках санкций, но и продолжают поиск новых точек соприкосновения и возможностей сотрудничества.

С одной из подобных инициатив Президент Касым-Жомарт Токаев выступал ранее, приглашая к сотрудничеству российские технические вузы для открытия филиалов на территории Казахстана. Традиционно к сфере образования в стране всегда относились с большим пиететом и предлагалось множество инициатив.

Ни для кого не секрет, что власти страны в рамках Нового Казахстана во многом делают ставку на человеческий капитал, а расширение образовательных инициатив и возможностей является значительным фактором, который сможет повысить уровень человеческого капитала в стране. Также можно предположить, что приглашение именно российских технических вузов сможет приостановить отток образовательной миграции казахстанской молодежи в Российскую Федерацию и предоставить возможности получения аналогичного образования в более привычных и комфортных условиях на родине.

Таким образом, Президент Касым-Жомарт Токаев четко высказался о стратегических решениях Казахстана в отношении сотрудничества с Россией в неоднозначных геополитических условиях.

Популярное

Все
Новая стратегия независимого Казахстана
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
События трагического января: ставим точку?
Красота спасет мир
Спорту все возрасты покорны
Время подвести итоги
Зеленую улицу мастерам!
Известный блогер и журналист дал оценку прошедшему Национальному курултаю
Аким области Абай рассказал о планах развития региона
О необычной атмосфере Национального курултая рассказала одна из участниц
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар
О чем гласят высеченные на утесе в древнем центре Великой степи надписи
Новый аким Алматинской области встретился с жителями сел и городов региона
Воздавая дань кумысу
Взвешенный вариант внешней политики
Грузовой поезд и фура столкнулись в Шымкенте
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
16 нарколабораторий выявили в Казахстане в этом году
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
Власть сильна народом
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Секретные материалы казахстанских недропользователей
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Международное сотрудничество , Политика , Правительство
Правительственная делегация Казахстана прибыла в Минск для …
Политика
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Президент , Политика , Россия , Видеогалерея
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутат…
Президент , Политика , Видеогалерея
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]