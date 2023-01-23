Взяли дело в свои руки

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Жанар Мыктыбаева

Каждый третий в области Жетысу из более чем 600 человек, защитивших в минувшем году в рамках проекта «Бастау бизнес» свои бизнес-планы и получивших гранты, относится к молодым.

Так, благодаря государственному гранту бывший безработный Айдос Жуманов из Аксуского района открыл мини-пекарню и теперь обеспечивает односельчан свежим хлебом. Он живет в ауле Сагакурес, где продукт номер один в магазины завозился из других населенных пунктов. Порой из-за погодных условий аул оставался без хлеба. Теперь же в небольшой пекарне жители делают заранее заказ – и ранним утром у них на столе всегда теп­лый свежий хлеб.

Прежде чем стать пекарем, Айдос несколько лет числился безработным, получал пособие. Однако такое положение его не устраивало. Узнав о программе «Бастау бизнес», он обучился на курсах и решил начать свое дело. Получил соответствующий сертификат, разработал бизнес-проект, успешно его защитил и, получив безвозмездный грант на сумму более 1,2 млн тенге, приступил к реализации своего замысла. На деньги от государства молодой предприниматель приобрел печь, тестомесильную машину и формы для хлеба. И в мае прошлого года открыл хлебопекарню.

– Когда поделился с родными планами, меня с радостью поддержали, – говорит Айдос. – Это семейный бизнес. Мама, брат, сестра – все мы задействованы в производстве хлеба. Зимой продаем хлеб только внутри села. А в летнее время отправляем его в другие села.

Сейчас владелец мини-пекарни продает порядка 150 буханок хлеба в день, в летнее время объем заказов увеличивается. Предприниматель планирует расширить ассортимент хлебобулочных изделий.

А 26-летний житель села Жетысу Ескельдинского района Каусар Нурдангазы воспользовался господдержкой для занятия пчеловодством. Начинал с четырех ульев, затем приобрел еще 21 пчелиный домик. За короткое время количество ульев увеличилось до восьмидесяти. Теперь начинающий бизнесмен выпускает свою собственную продукцию под брендом «Жамбо». Сегодня этот мед пользуется большим спросом у односельчан.

Всего же, по данным областного управления координации занятости и социальных прог­рамм, в 2022 году на государственные гранты было выделено 840,9 млн тенге.

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