Взяли пробу и... ужаснулись

В Кызылорде не особо популяр­ны ранние бахчевые культуры. И вопрос не только в высокой цене, хотя и в ней тоже. Если сейчас, в начале третьей декады июня, приобрести арбуз можно по 150 тенге за 1 кг, то через пару-тройку недель можно рассчитывать на существенное снижение – вплоть до 50 тенге.

Но главный фактор скептичес­кого отношения – все же недоверие к производителям арбузов и дынь. У горожан уже давно укоренилось мнение о том, что те злоупотребляют химическими удобрениями. «А как иначе добиться столь раннего созревания?» – задаются резонным вопросом скептики.

На самом же деле такие способы есть, и их многие десятилетия практикуют узбекские дехкане. Они уже в конце февраля высаживают под пленку плодоовощные и бахчевые культуры.

В южных районах Кызылординской области, где климатические условия тоже благоприятны для земледелия, аграрии в дополнение к «пленке» массово используют еще и рассадный метод. Все это в совокупности и позволяет сократить время выхода на рынок местной продукции.

Бабушкины заветы – не покупать арбузы ранее 15 июля, чтобы не рисковать здоровьем, – уже не актуальны. Сейчас кызылор­динская бахча относительно безопасна уже в конце первого летнего месяца.

С другой стороны, в отличие от ввозной продукции, из того же Узбекистана, например, которая для пересечения границы сначала сертифицируется внутри страны, а затем проверяется казахстанскими фитосанитарными службами, местная «бахча» не обременена столь строгими правилами попадания на рынок.

Действующий мораторий на проверки субъектов МСБ, в том числе крестьянских хозяйств, по сути, полностью «обезвредил» сотрудников контролирующих структур. В их арсенале осталась внятной, можно сказать, только информационная составляющая влияния на ситуацию. Например, на минувшей неделе областной департамент санитарно-эпидемио­логического контроля совмест­но с региональным филиалом Нацио­нального центра экспертизы вновь запустили двухмесячную акцию, призванную помочь горожанам приобретать безопасную продукцию на местных рынках.

В ее рамках сотрудники двух ведомств наведались на рынок «Сыбаға», предложив покупателям бесплатно проверить приобретаемую плодоовощную и бахчевую продукцию на наличие нитратов. В итоге было взято 20 проб, в трех из них выявили передозировку химических удоб­рений. Например, исследованный арбуз показал 153 единицы при норме 60 – превышение ПДК в 2,5 раза!

Итог? Покупателям напомнили об их праве вернуть небезопас­ный товар. И все! Контролеры не имеют права даже потребовать документы у торговцев такой отравой...

Не менее удивляет и рассказ сотрудников ведомства об алгоритме действий местного департамента санитарно-эпидемио­логического контроля в случае выявления пищевых отравлений. По данным фактам, даже если пострадавшие попали в инфекционную больницу, эпидемиологическое расследование можно начать только по согласованию со своим вышестоящим начальством, которое в свою очередь обязано проинформировать Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Только после этой казуистики контролеры могут получить «доб­ро» для изъятия тех же сомнительного качества арбузов для лабораторных исследований. Даже к административной ответственности привлечь недоб­росовестных продавцов очень сложно.

На официальных рынках все-таки есть какой-то шанс не нар­ваться на «бахчу», выращенную с передозировкой удобрений: торговцы-арендаторы обязаны предоставить свою продукцию для проверки в лабораторию, получить соответствующие справки об отсутствии нитратов и сертификаты о безопасности продукции. Но, как показывают акции контролеров на городских рынках и «Сыбаға», это не всегда работает. Опасные товары нередко реализуются с полным комплектом разрешительных документов.

Как обстоит дело в стихийных точках продажи, вдоль трасс или во дворах жилых кварталов, где так же активно ведется торговля «бахчей» в период массового сбора урожая? Конечно, нельзя утверждать, что там сплошь и рядом продают отраву. Регион в последние годы существенно увеличил посевные площади, бахчевые теперь экспортируются в Россию, попадая в крупные торговые сети. Цены там традиционно выше, но и проверки качества очень серьезные.

Появление несанкционированных точек продажи можно рассматривать и как закономерный шаг расширения производства. Но ведь и заработать проблемы с желудочно-кишечным трактом здесь риски намного выше...

В любом случае санитарные врачи видят сейчас только один выход из сложившегося положения: при приобретении арбузов и дынь нужно обязательно требовать документальное подтверждение качества продукции, включая справку о непревышении безопасной нормы по нитратам.