​Взяли с поличным

В этом месте их уже ждали сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Актюбинской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Көкнар-2017». Впрочем, за этим каналом сбыта наркотиков они тщательно вели разработку довольно длительное время, чтобы взять преступников наверняка, с поличным. И операция по их задержанию прошла успешно. На личной автомашине наркодилеры пытались провезти на территорию Актобе крупную партию психотропного вещества – марихуану общим весом 9 кг. Оно было аккуратно упаковано в отдельные целлофановые пакеты и припрятано в багажном отделении автомашины. Отпираться их владельцам было бесполезно. Весь товар был изъят, а на запяс­тьях преступников защелкнулись наручники.

Таким образом сотрудники УБН ДВД области пресекли крупный канал поставки в область наркотиков. На черный рынок не попало более 10 тыс. разовых доз марихуаны, предназначенных для рядовых потреблений. Сумма изъятой партии оценивается в 3,5 млн тенге.