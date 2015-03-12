Взялись за перекупщиков Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Между областным управлением сельского хозяйства, ТОО «Батыс энергоресурсы» и департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции подписан меморандум о сохранении постоянных тарифов на электроэнергию для хлебопекарных предприятий. Кроме того, как рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства Марат Унгарбеков, и городские, и все сельские хлебопекарни получают для выпечки удешевленного хлеба муку из стабилизационного фонда.

В регионе регулярно проводится мониторинг цен. Возоб­новили свою работу сельскохозяйственные ярмарки, где у покупателей «глаза разбегаются» от обилия казахстанских товаров. Торговые места их производителям предоставляются бесплатно. Настоящий бой объявлен посредникам и перекупщикам. За счет этих комплексных мер стоимость на многие продовольственные товары в области ниже среднереспубликанской.



